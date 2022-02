Canada-Des manifestants hostiles aux mesures sanitaires paralysent Ottawa

OTTAWA, 6 février (Reuters) - Les manifestations d'opposants aux mesures sanitaires liées à l'épidémie de COVID-19 sont entrées dans leur 10e jour dimanche à Ottawa, où le maire a jugé que la situation était "hors de contrôle".

Le mouvement de grogne baptisé "convoi de la liberté" a commencé chez des chauffeurs-routiers transfrontaliers hostiles à la vaccination avant de s'étendre à des opposants à la politique du gouvernement de Justin Trudeau.

Des manifestants ont paralysé le centre-ville de la capitale fédérale canadienne, agitant des drapeaux confédérés ou nazis et réclamant pour certains la chute du gouvernement.

"Le 'convoi' peut ne pas être d'accord, mais il n'est pas au-dessus de la loi et il devrait y avoir une solution pacifique à ce problème le plus rapidement possible", a déclaré le ministre canadien de la Sécurité publique, Marco Mendicino, à la chaîne de télévision CBC.

"La situation à ce stade est complètement hors de contrôle parce que les personnes qui manifestent sont aux commandes", a estimé pour sa part le maire d'Ottawa, Jim Watson, sur une radio locale. "Ils ont beaucoup plus de monde que nous n'avons de policiers."

Justin Trudeau, qui est à l'isolement après avoir été testé positif au COVID-19, a exclu tout recours à l'armée pour disperser les manifestants. Pour des raisons de sécurité, le Premier ministre et sa famille ont quitté leur maison du centre-ville le week-end dernier pour une destination tenue secrète.

Aux yeux du Premier ministre, le "convoi" représente une "petite minorité marginale" qui ne saurait intimider le gouvernement. Environ 90% des camionneurs transfrontaliers du Canada et près de 79% de la population ont reçu deux doses de vaccins contre le COVID-19.

(Lars Hagberg, David Ljunggren et Blair Gable; version française Elizabeth Pineau)