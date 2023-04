Canada-Deux morts, un million de personnes privées d'électricité après une tempête

par Ismail Shakil

OTTAWA, 6 avril (Reuters) - Deux personnes ont été tuées et plus d'un million de personnes étaient privées d'électricité jeudi après le passage d'une tempête de glace dans les deux provinces les plus peuplées du Canada.

Près d'un million de personnes au Québec et environ 110.000 autres dans l'Ontario étaient encore privées d'électricité jeudi dans l'après-midi, selon le site internet Poweroutage.com.

Un homme est mort au Québec, victime d'une chute d'arbre, a annoncé le Premier ministre de la province, François Legault. Un autre homme est décédé dans l'est de l'Ontario, a annoncé la chaîne de télévision CTV News.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a proposé l'aide du gouvernement fédéral.

Hydro-Québec espère avoir rétabli le courant pour environ 70% de ses clients d'ici minuit vendredi, a annoncé l'un de ses dirigeants, prévenant toutefois qu'à la veille du long week-end de Pâques et alors que certaines zones sont difficiles d'accès, le réseau ne pourrait pas être complètement reconnecté immédiatement.

Montréal fait partie des zones les plus touchées au Québec, comptabilisant près de la moitié des coupures de courant signalées dans la province. (Reportage Ismail Shakil; version française Camille Raynaud)