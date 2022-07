Canada-Le pape a rencontré Justin Trudeau à Québec

QUÉBEC, 27 juillet (Reuters) - Le pape François s'est rendu mercredi au Québec, où il a rencontré les dirigeants canadiens, une pause politique dans le cadre de son voyage essentiellement consacré à des excuses pour les abus infligés par le passé aux enfants des peuples autochtones dans les écoles gérées par l'Eglise.

Le pape, assis dans un fauteuil roulant, a été accueilli par des représentants des peuples autochtones et des dirigeants politiques lors de son arrivée à l'aéroport de Québec.

Il s'est ensuite rendu à la Citadelle de Québec, l'une des résidences officielles de la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, avec qui il s'est entretenu.

Mary Simon, nommée en 2021, est la première personne issue d'un peuple autochtone à occuper le poste de gouverneure générale, représentante de la reine Elizabeth II et commandante en chef des forces armées.

Le souverain pontife a ensuite rencontré le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui a fait de la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada l'une de ses priorités politiques.

François doit encore s'adresser à une centaine d'officiels, de diplomates et de dirigeants autochtones.

Le pape a présenté lundi sur le site d'un ancien pensionnat des excuses pour les abus subis dans le passé par des enfants des peuples autochtones dans des écoles confiées à l'Eglise catholique.

Entre 1831 et 1996, le système canadien des pensionnats a séparé de force environ 150.000 enfants autochtones de leurs familles. Ils étaient mal nourris et victimes d'abus physiques et sexuels dans ce que la Commission Vérité et Réconciliation du Canada a qualifié de "génocide culturel" en 2015. (Reportage Kevin Dougherty et Philip Pullella, rédigé par Steve Scherer, avec la contribution de Anna Mehler Paperny; version française Camille Raynaud)