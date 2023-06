par Ismail Shakil et David Ljunggren

OTTAWA, 8 juin (Reuters) - Des centaines de feux de forêt faisaient rage mercredi au Canada, menaçant des infrastructures essentielles, entraînant des évacuations et dégageant d'épaisses fumées qui se sont répandues sur de nombreuses villes américaines.

Les feux de forêt sont fréquents dans les provinces de l'ouest du Canada, mais des incendies se sont également déclarés cette année dans les provinces de l'est du pays.

Près de 3,8 millions d'hectares ont déjà brûlé, a annoncé le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair.

"A cette heure, 414 feux de forêt font rage dans le pays, et 239 sont hors de contrôle", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Le Québec, où 150 incendies menacent les réseaux de télécommunications et les lignes à haute tension, et où des routes ont été fermées, est la province la plus touchée.

Près de 11.400 personnes ont dû être évacuées dans le nord du Québec et 4.000 autres le seront prochainement, a annoncé le Premier ministre du Québec, François Legault.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est entretenu avec le président américain Joe Biden, qu'il a remercié de l'aide apportée par les Etats-Unis. Des centaines de pompiers américains sont déjà arrivés au Canada et des renforts sont attendus.

"Nous observons de plus en plus d'incendies de ce genre en raison du changement climatique. Ces feux affectent la vie de tous les jours et la qualité de l'air", a déclaré Justin Trudeau dans un communiqué publié sur Twitter.

Aux Etats-Unis, des dizaines d'Etats ont émis des alertes sur la qualité de l'air en raison de la fumée dégagée par les centaines de feux de forêt qui ravagent l'est du Canada. (Reportage Ismail Shakil et David Ljunggren à Ottawa, Nia Williams en Colombie-Britannique; version française Camille Raynaud)