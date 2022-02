Canada-Trudeau a recours à mesures exceptionnelles face aux manifestations

OTTAWA, 14 février (Reuters) - Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a invoqué lundi une loi d'urgence autorisant le gouvernement fédéral à prendre des mesures exceptionnelles face aux manifestations liées au COVID-19 ayant entraîné le blocage d'une partie de la capitale Ottawa et la fermeture de postes frontières avec les Etats-Unis.

"Ces blocus nuisent à notre économie et mettent en danger la sécurité publique", a déclaré Justin Trudeau lors d'une conférence de presse. "Nous ne pouvons et nous ne permettrons pas à ces activités dangereuses et illégales de se poursuivre." (Reportage David Ljunggren; version française Camille Raynaud)