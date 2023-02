L'armée américaine dit avoir récupéré les principaux capteurs d'un ballon espion chinois abattu.

"Les équipes ont été en mesure de récupérer d'importants débris du site, y compris toutes les pièces prioritaires de capteurs et d'électronique identifiées ainsi que de grandes sections de la structure", a déclaré le Commandement nord de l'armée américaine dans un communiqué.

Le ballon chinois, dont Pékin nie qu'il s'agisse d'un vaisseau espion du gouvernement, a passé une semaine à survoler les États-Unis et le Canada avant que le président Joe Biden n'ordonne son abattage. L'épisode a tendu les liens entre Washington et Pékin, conduisant le plus haut diplomate américain à reporter un voyage en Chine.

Il a également poussé l'armée américaine à scruter le ciel à la recherche d'autres objets qui n'étaient pas captés par les radars, ce qui a conduit à trois abattages sans précédent dans les trois jours entre vendredi et dimanche.

L'armée américaine et l'administration Biden ont reconnu que beaucoup d'éléments concernant les objets sans pilote les plus récents restent inconnus, notamment la façon dont ils restent en altitude, qui les a construits et s'ils ont pu recueillir des renseignements.

Lundi, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a cherché à calmer les Américains sur les risques posés par les objets non identifiés.

"Je veux rassurer les Américains sur le fait que ces objets ne présentent pas de menace militaire pour quiconque au sol", a déclaré M. Austin, s'adressant aux journalistes alors qu'il atterrissait à Bruxelles pour une réunion de l'OTAN.

"Ils présentent cependant un risque pour l'aviation civile et potentiellement une menace pour la collecte de renseignements."

L'armée américaine a déclaré qu'il était plus difficile de cibler les derniers objets que d'abattre le ballon espion chinois, étant donné leur taille plus petite et l'absence de signature radar traditionnelle.

Pour illustrer cette difficulté, le dernier abattage d'un objet non identifié, dimanche, par un avion de chasse F-16 a nécessité deux missiles sidewinder - après que l'un d'eux n'ait pas réussi à abattre la cible, a déclaré un responsable américain, sous couvert d'anonymat.

Selon M. Austin, l'armée américaine n'a pas encore récupéré de débris des trois derniers objets abattus, dont l'un est tombé au large des côtes de l'Alaska dans la glace et la neige. Un autre objet abattu s'est produit au-dessus du territoire du Yukon au Canada.

Les responsables américains ont refusé de faire le lien entre les incidents.

Mais le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré lundi que les quatre objets aériens abattus ces derniers jours étaient liés d'une manière ou d'une autre, sans donner plus de détails.

"Il est évident qu'il existe une sorte de schéma, le fait que nous observions cela de manière significative au cours de la dernière semaine est une cause d'intérêt et d'attention particulière", a déclaré M. Trudeau aux journalistes lors d'une conférence de presse à Whitehorse, la capitale du Yukon.