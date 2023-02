L'augmentation du nombre de demandeurs d'asile entrant au Canada en provenance des États-Unis redevient un point sensible

Le mouvement des demandeurs d'asile vers le Canada en provenance des États-Unis s'est accéléré depuis que le Canada a levé les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 à la fin de 2021, une tendance qui reflète le déplacement mondial. Plus de 39 000 réfugiés sont entrés au Canada l'année dernière par des passages non officiels, la grande majorité par le chemin Roxham reliant le Québec et l'État de New York. Le nombre de personnes traversant au Québec a plus que doublé l'an dernier par rapport à 2017, année où le chemin Roxham a fait les manchettes internationales.

Près de 5 000 personnes en quête d'asile de plus ont traversé le Canada entre les postes-frontières officiels le mois dernier - le chiffre le plus élevé en janvier depuis que le gouvernement canadien a commencé à ventiler ces données en 2017. Ce pic de 2017 a été stimulé en partie par la répression des migrants par le président américain de l'époque, Donald Trump.

Le Canada est signataire de la Convention internationale sur les réfugiés, en vertu de laquelle il doit statuer sur la plupart des demandes de statut de réfugié, à quelques exceptions près. La Convention comporte des limites à la définition de réfugié ; la loi canadienne comporte des exceptions quant aux personnes qui peuvent accéder à la protection des réfugiés au Canada.

L'afflux de réfugiés a incité le Premier ministre québécois François Legault à demander au gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau de réinstaller les demandeurs d'asile dans d'autres provinces et de délivrer des permis de travail plus rapidement, car la "capacité de la province à prendre en charge les demandeurs d'asile est maintenant largement dépassée."

Le Québec est fier de sa "tradition d'accueil des réfugiés", mais ses services sont mis à rude épreuve, a écrit M. Legault dans une lettre d'opinion publiée cette semaine dans le journal canadien Globe and Mail. Il a exprimé par le passé sa crainte que les nouveaux arrivants non-francophones n'entravent les efforts du gouvernement pour promouvoir la langue française.

Le gouvernement fédéral affirme avoir transféré plus de 5 800 demandeurs d'asile hors du Québec depuis juin. Un porte-parole du ministre canadien de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a déclaré dans un communiqué mardi que le gouvernement travaille avec les communautés hors Québec sur une "approche pancanadienne" qui inclurait la réinstallation des demandeurs d'asile ailleurs.

M. Legault a également demandé au Canada de pousser les États-Unis à réécrire l'Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS) - ce que le Canada dit être en train de faire.

En vertu de l'ETPS, toute personne qui tente de traverser la frontière canado-américaine dans l'une ou l'autre direction à un poste frontalier officiel se verra retourner et se verra dire de demander l'asile dans le premier des deux pays où elle est arrivée, à quelques exceptions près.

Le Canada veut réécrire cet accord afin de pouvoir refouler les demandeurs d'asile appréhendés n'importe où le long de la frontière - et pas seulement aux postes frontaliers officiels.

L'accord est la raison pour laquelle les personnes souhaitant demander le statut de réfugié au Canada entrent dans le pays par le chemin Roxham au Québec : Sinon, ils pourraient entrer au Canada par n'importe quel poste frontalier américain.

Par deux fois, les tribunaux fédéraux canadiens ont invalidé l'accord et, par deux fois, les cours d'appel l'ont confirmé. La dernière affaire a été plaidée devant la Cour suprême du Canada l'automne dernier et une décision est attendue dans les prochains mois.

S'adressant aux journalistes mercredi, M. Trudeau a déclaré que son gouvernement essayait de "fermer" le chemin Roxham depuis des années en réécrivant l'ACTS.

"Le défi n'est pas de dire 'Oh, nous devrions le fermer'. Le défi est de savoir comment le fermer, comment s'assurer que les gens ne choisissent pas de traverser de façon irrégulière au Canada, pour protéger l'intégrité de notre système d'immigration mais aussi rester fidèle aux valeurs que nous avons."

Abdulla Daoud, directeur exécutif du Centre de réfugiés de Montréal, a déclaré que les délais bureaucratiques sont le véritable problème de l'afflux de demandeurs d'asile.

"Si nous les déplacions dans une autre province, nous ne résoudrions rien", a déclaré M. Daoud, ajoutant que les organismes communautaires seront toujours débordés parce que les demandeurs d'asile n'ont pas les documents nécessaires pour travailler et accéder à certains services gouvernementaux.

M. Daoud a déclaré que son organisation voit beaucoup de migrants récents en provenance d'Amérique latine, dont beaucoup disent fuir la persécution.

Les défenseurs des réfugiés soutiennent que l'abolition complète de l'entente, ou l'insertion d'exemptions supplémentaires, permettrait aux demandeurs d'asile d'entrer au Canada aux postes frontaliers réguliers ailleurs dans le pays, et pas seulement au chemin Roxham, ce qui allégerait la pression sur le Québec.

Mardi, le chef de l'opposition conservatrice Pierre Poilievre a exhorté Trudeau à "fermer" le chemin Roxham. Poilievre a fait référence à une politique COVID-19 en vertu de laquelle le Canada refoulait les demandeurs d'asile qui traversaient entre les ports d'entrée, une politique qui était contestée devant les tribunaux lorsqu'elle a été annulée.

Mais "sceller la frontière n'est pas pratique", a déclaré l'avocate des réfugiés Maureen Silcoff.

"Il n'est dans l'intérêt de personne que les gens arrivent sans être détectés et prennent des routes dangereuses pour traverser."