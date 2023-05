Un homme qui avait jeté des graviers sur le Premier ministre canadien Justin Trudeau pendant la campagne électorale de 2021 a été condamné lundi à 90 jours d'assignation à résidence et à un an de mise à l'épreuve par un tribunal de l'Ontario, selon son avocat.

M. Trudeau a été frappé par une poignée de gravier en 2021, alors qu'il était en campagne électorale et qu'il se frayait un chemin à travers une foule qui criait son opposition aux mandats et aux restrictions liés à la directive COVID-19. Le premier ministre n'a pas été blessé et son parti libéral a remporté les élections.

Shane Marshall a plaidé coupable en mars à une accusation de voies de fait simples liées à cet incident.

Le juge Kevin McHugh de la Cour de l'Ontario a estimé que la conduite de M. Marshall avait le potentiel de causer des blessures graves à un homme politique de haut rang, bien que ses remords et son absence de casier judiciaire aient été des facteurs atténuants dans la détermination de la peine, a déclaré l'avocat de M. Marshall, Luke Reidy, dans un courriel.

La décision de Mme McHugh était bien équilibrée et appropriée dans les circonstances, a déclaré M. Reidy.

Les avocats de M. Marshall avaient demandé qu'il soit condamné à une peine d'intérêt général de 60 jours, tandis que les procureurs avaient demandé une peine d'emprisonnement de 30 jours.

Le procureur chargé de l'affaire n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.