La messe du pape François interrompue par une protestation contre une doctrine du 15e siècle justifiant l'accaparement des terres

La grande bannière protestant contre la doctrine de la découverte a été déployée près du premier rang, face à la congrégation, alors que le pape commençait la messe dans une cathédrale située à l'extérieur de la ville de Québec. La plupart des personnes présentes dans l'église étaient des autochtones.

Deux femmes ont brandi la bannière, écrite sur un drap blanc avec des lettres rouges et noires, et l'ont ensuite retirée elles-mêmes.

On ne sait pas si le pape, qui se trouvait derrière la bannière, a pu voir ce qu'elle disait.

La doctrine de la découverte a été inscrite dans des bulles papales, ou édits, du 15e siècle. Les peuples autochtones du Canada demandent son annulation depuis des années. En 2015, la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, qui a passé six ans à enquêter sur les pensionnats, a inscrit sa répudiation parmi les 94 appels à l'action qu'elle a formulés.

François effectue une tournée d'une semaine au Canada pour présenter des excuses pour le rôle de l'église dans le système abusif des pensionnats, qui retirait les enfants autochtones de leurs foyers dans le cadre d'un programme d'assimilation culturelle forcée.

Un porte-parole des organisateurs de la visite papale a déclaré que les évêques canadiens demandent au pape d'aborder la doctrine de la découverte.

"Galvanisés par les appels de nos partenaires autochtones, et par les remarques du Saint-Père, nous travaillons avec le Vatican et ceux qui ont étudié cette question, dans le but de publier une nouvelle déclaration de l'Église", a écrit Laryssa Waler dans un courriel jeudi.

"Les évêques du Canada continuent de rejeter et de résister aux idées associées à la Doctrine de la découverte de la manière la plus forte possible."

Massimo Faggioli, professeur de théologie et d'études religieuses à l'Université Villanova, a déclaré qu'il était peu probable que le pape annule formellement la doctrine, mais qu'il devrait l'aborder.

"L'église ne fonctionne pas comme ça - elle ne publie pas un document disant : 'Maintenant, nous avons décidé que cette ancienne doctrine n'est plus vraie'", a-t-il dit. "La façon dont l'église procède est de produire de nouveaux documents avec de nouvelles doctrines qui remplacent les anciennes doctrines. ... Je crois que (le pape) devrait aborder cette question, et je pense qu'il le fera. Mais pas avec un document officiel".

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a également "discuté de la nécessité de ... traiter de la doctrine de la découverte" lors d'une rencontre avec le pontife mercredi, selon un compte rendu de son bureau jeudi.