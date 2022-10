Le Canada interdit la vente et l'importation de nouvelles armes de poing dans le cadre de la dernière mesure concernant les armes à feu.

Le gel des armes de poing a été annoncé en mai, parallèlement à une proposition de loi qui mettrait en œuvre les mesures de contrôle des armes à feu les plus strictes du pays depuis 40 ans, dans le cadre du "plan global du gouvernement Trudeau pour lutter contre la violence armée", a déclaré son bureau.

"Il est de notre devoir de prendre des mesures urgentes pour retirer ces armes mortelles de nos communautés", a déclaré M. Trudeau dans une déclaration écrite, citant la hausse de la violence liée aux armes de poing.

Le ministre canadien de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a qualifié cette mesure d'"action la plus importante du pays en matière de violence armée depuis une génération", ajoutant : "Le gel national s'attaquera au rôle alarmant des armes de poing dans la criminalité, la violence sexiste et plus encore."

Le Canada a des lois sur les armes à feu plus strictes que les États-Unis, mais les Canadiens peuvent posséder des armes à feu avec un permis. Certaines armes à feu doivent également être enregistrées.

Le taux d'homicides par arme à feu au Canada est une fraction de celui des États-Unis, selon les données de 2020, mais il est toujours plus élevé que celui des autres pays riches et il est en hausse, les armes de poing étant la principale arme utilisée dans la majorité des crimes violents liés aux armes à feu entre 2009 et 2020.

Le gouvernement libéral au pouvoir de M. Trudeau a présenté le projet de loi C-21 pour lutter contre la violence armée, et son bureau a déclaré que l'action de vendredi aidera à "maintenir la sécurité des Canadiens" pendant que la législation est débattue.

En vertu de l'action exécutive, toute demande d'arme de poing soumise avant vendredi sera toujours traitée, a déclaré le bureau de M. Trudeau.