Le Canada retire les mesures proposées interdisant certaines carabines et certains fusils de chasse

Les amendements ont été ajoutés à un ensemble de mesures de contrôle des armes à feu que le gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau a présenté l'année dernière après la fusillade de masse d'Uvalde, au Texas, où un tireur a tué 19 enfants et deux enseignants dans leur école primaire.

Ce train de mesures comprend l'interdiction de la vente d'armes de poing et l'interdiction de la vente de chargeurs à grande capacité.

"(L')intention du gouvernement est de se concentrer sur les AR-15 et autres armes de type assaut - et non sur les armes couramment utilisées pour la chasse", a déclaré le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino dans un communiqué. "(Il s'agit) de certaines armes à feu qui sont trop dangereuses dans d'autres contextes."

Mendicino a déclaré qu'il travaillait avec ses collègues du Parlement pour trouver une solution "qui maintiendra les armes de type assaut hors de nos rues."

Trudeau a promulgué le gel des armes de poing en octobre par décret, et en novembre, son gouvernement a modifié le train de mesures pour interdire certaines carabines et fusils de chasse qui contiennent plus de cinq cartouches, entre autres changements.

Alors que la plupart des mesures de contrôle des armes à feu de Trudeau ont été populaires auprès des électeurs par le passé, ces amendements ont déclenché de vives critiques de la part du Parti conservateur, le plus grand bloc d'opposition, qui les a décrits comme une attaque contre les chasseurs canadiens.

Ils ont également suscité l'opposition du Nouveau Parti Démocratique (NPD), un parti de gauche. Les libéraux de Trudeau sont minoritaires au Parlement et ils comptent sur le NPD pour adopter des lois.

"Les fusils de chasse ne sont pas le problème. Personne ne croit que le fait de s'en prendre aux chasseurs réduira les crimes violents dans tout le pays", a déclaré le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, dans une déclaration après le retrait des amendements.

Le Canada a des lois sur les armes à feu plus strictes que les États-Unis, mais les Canadiens peuvent posséder des armes à feu avec un permis. Certaines armes à feu doivent également être enregistrées, mais pas la plupart des armes longues : carabines et fusils de chasse.

Le taux d'homicides par arme à feu au Canada est une fraction de celui des États-Unis, selon les données de 2020, mais il est toujours plus élevé que celui des autres pays riches et il est en hausse, les armes de poing étant la principale arme utilisée dans la majorité des crimes violents liés aux armes à feu entre 2009 et 2020.