Le Canada se prépare à un long voyage après que la tempête historique Fiona ait ravagé la côte Est.

La tempête historique a frappé l'est du Canada avec des vents de la force d'un ouragan, forçant des évacuations, déracinant des arbres et des lignes électriques, et réduisant de nombreuses maisons à "un simple tas de décombres".

Le Centre canadien des ouragans a estimé que Fiona était la tempête à chute de terre la plus faible jamais enregistrée au Canada.

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que les forces armées canadiennes seront déployées pour aider au nettoyage, ajoutant que Fiona a causé des dommages importants et que la récupération nécessitera un gros effort.

Malgré l'intensité de la tempête, il n'y a pas eu de blessures graves ou de décès, ce qui, selon les responsables gouvernementaux, est le résultat du fait que les résidents ont tenu compte des avertissements répétés.

Pourtant, des milliers de résidents de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) et de Terre-Neuve étaient privés d'électricité et devaient composer avec des connexions de télécommunications inégales, et les responsables gouvernementaux ont demandé aux résidents de faire preuve de patience.

Ils ont prévenu que dans certains cas, il faudrait des semaines avant que les services essentiels ne soient entièrement rétablis.

"Nous savons que les dégâts sont très importants, probablement les pires que nous ayons jamais vus", a déclaré samedi à la presse Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard.

"Les habitants de l'île ... doivent savoir que notre chemin vers le rétablissement prendra des semaines ou plus. Il faudra que tout le monde soit sur le pont", a-t-il ajouté.

Plusieurs étudiants universitaires ont fait la queue pour obtenir de la nourriture à l'extérieur des dépanneurs alimentés par des générateurs en raison de la panne de courant causée par Fiona. La Croix-Rouge canadienne a lancé une campagne de collecte de fonds pour soutenir les personnes touchées.

Les représentants du gouvernement ont déclaré que l'ampleur de la destruction ne sera connue que dans les jours et les semaines à venir. Mais avec des rafales atteignant 170 km/heure qui ont balayé des maisons, des ponts et des routes, Fiona n'est pas sans rappeler les dégâts causés par d'autres tempêtes, notamment l'ouragan Dorian en 2019, dont la facture d'assurance est estimée à 105 millions de dollars canadiens.

Les premiers ministres des provinces touchées ont dit au gouvernement fédéral qu'ils avaient besoin d'un soutien à long terme autour des infrastructures publiques et essentielles après que la tempête a arraché les toits des écoles et des centres communautaires, ainsi que d'une aide rapide aux entreprises et aux familles pour reprendre rapidement une vie normale.

La tempête a également gravement endommagé les ports de pêche du Canada atlantique, ce qui pourrait nuire à l'industrie du homard du pays, qui représente 3,2 milliards de dollars canadiens, à moins qu'elle ne soit entièrement rétablie avant le début de la saison dans quelques semaines.

"Ces pêcheurs ont un besoin très immédiat de pouvoir accéder à leur gagne-pain une fois la tempête passée", a déclaré samedi Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales du Canada.

"C'est donc exactement le genre de travail qui accompagnera les autorités provinciales dans les semaines et les mois à venir", a-t-il ajouté.