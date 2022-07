Le pape demande à nouveau le pardon alors que sa tournée se termine dans le nord du Canada

Après une rencontre privée dans une petite école primaire, François a déclaré qu'entendre les récits des survivants n'avait fait que "renouveler en moi l'indignation et la honte que je ressens depuis des mois" face au mal qui leur est fait.

Plus tôt dans la journée de vendredi, le pontife a déclaré aux dirigeants autochtones de Québec qu'il était peiné que les catholiques aient soutenu "des politiques oppressives et injustes" à leur encontre.

François a terminé sa tournée d'une semaine à Iqaluit, la capitale du Nunvut, une ville de 7 700 habitants qui se trouve parmi des collines rocheuses surplombant la baie de Frobisher. Iqaluit, dans le territoire arctique créé en 1999 pour le peuple inuit, n'est accessible que par avion ou par bateau.

"Aujourd'hui encore, en ce lieu, je veux vous dire combien je suis désolé et vous demander pardon pour le mal perpétré par pas mal de catholiques qui ont contribué aux politiques d'assimilation culturelle et d'émancipation dans ces écoles", a déclaré François, au sommet d'une scène conçue pour ressembler à un qammaq, une maison d'été inuite.

Une petite foule a assisté au discours du pontife, qui a été précédé par des représentations de chants gutturaux et de danses au tambour traditionnels inuits.

Jack Anawak, l'un des quelques leaders inuits qui ont commencé à sensibiliser le public aux abus dont sont victimes les enfants du Nord il y a 32 ans, a déclaré que le gouvernement canadien ou l'église catholique devraient fournir plus d'argent pour les programmes de soutien aux survivants.

"Nous sommes arrivés aujourd'hui où le pape aborde ces mêmes préoccupations", a déclaré Anawak. "Leur charge sera allégée (après les excuses), mais le traumatisme qu'ils ressentent sera toujours là et ils auront besoin d'aide."

Tanya Tungilik, dont le défunt père Marius Tungilik a déclaré avoir été abusé par des prêtres catholiques romains, espère demander à François d'aider à traduire en justice les membres du clergé qui ont abusé d'enfants, ainsi que ceux qui ont caché leurs crimes.

"Je veux lui dire tous les effets de ce que son église a fait à mon père et à ma famille", a déclaré Tungilik.

Plus de 150 000 enfants autochtones ont été séparés de leur famille et amenés dans des pensionnats, qui ont fonctionné entre 1870 et 1996.

Des ordres religieux catholiques ont géré la plupart des écoles dans le cadre de la politique d'assimilation des gouvernements canadiens successifs.

Les enfants étaient battus pour avoir parlé leur langue maternelle et beaucoup ont été victimes d'abus sexuels dans un système que la Commission de la vérité et de la réconciliation du Canada a qualifié de "génocide culturel".

"Je veux lui dire que ses excuses sont acceptées et qu'à partir de maintenant, nous allons commencer à guérir et à reprendre notre vie en main", a déclaré Andre Tautu, 79 ans, qui a dit avoir été abusé sexuellement à l'église et ailleurs par le clergé catholique à Chesterfield Inlet, au Nunavut. "Espérons que nos enfants ne recevront jamais, jamais, ce genre de traitement comme nous l'avons fait quand nous étions petits."

Tautu, qui fait partie d'un petit groupe qui a accueilli le pape à l'aéroport d'Iqaluit, a déclaré qu'il s'était tourné vers l'alcool pour faire face à son traumatisme et qu'il avait maltraité ses enfants. Il leur a demandé de lui pardonner.

"Il ne me reste plus beaucoup d'années à vivre, alors je veux m'assurer que ma femme et mes enfants seront plus heureux à l'avenir", a déclaré Tautu.

APPEL À L'EXTRADITION DU PRÊTRE

Lundi, le pape s'est rendu dans la ville albertaine de Maskwacis, où se trouvent deux anciennes écoles, et a présenté des excuses historiques dans lesquelles il a qualifié le rôle de l'Église dans les écoles, et l'assimilation culturelle forcée qu'elles ont tenté, de "mal déplorable" et d'"erreur désastreuse".

Ses plaidoyers pour le pardon ont suscité de fortes émotions pour beaucoup, mais n'ont pas répondu aux attentes de certains survivants et leaders indigènes.

Depuis lors, le pape s'est appuyé sur ses excuses, faisant référence à la fois aux échecs institutionnels et aux abus sexuels dans des discours ultérieurs - répondant ainsi à certains des griefs soulevés par les survivants.

Tungilik et d'autres veulent spécifiquement que le pape fasse pression sur la France pour qu'elle extrade le prêtre retraité Johannes Rivoire, qui fait face à une accusation canadienne d'avoir agressé sexuellement une jeune fille dans les années 1970, et d'autres personnes présumées, dont Marius Tungilik.

Le ministère de la Justice du Canada a confirmé cette semaine qu'il avait demandé à la France d'extrader Rivoire. Le bureau du Premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu'il avait discuté du cas de Rivoire avec le pape lors de sa rencontre privée de mercredi.