Plus d'un million de personnes privées d'électricité à cause des pluies verglaçantes au Canada

Un millier d'ouvriers ont tenté de rétablir le courant durant la nuit et la matinée de jeudi, a indiqué le fournisseur d'électricité Hydro-Québec, tout en précisant que d'autres pannes pourraient encore se produire.

"Nous sommes convaincus que nous pourrons rétablir le courant pour certains des clients concernés aujourd'hui", a déclaré Hydro-Québec dans un communiqué. "Malheureusement, on s'attend déjà à ce que certains clients soient encore privés d'électricité vendredi et ce week-end.

Le Premier ministre Justin Trudeau, qui devait être à Montréal jeudi pour parler du budget de son gouvernement, a proposé de fournir une aide fédérale si nécessaire.

Selon Hydro-Québec, Montréal est l'une des villes les plus touchées par les pannes d'électricité consécutives à la tempête de verglas de mercredi.

"Nous pensons à tous les habitants du Québec et de l'est de l'Ontario touchés par la tempête d'hier et nous remercions les équipes qui dégagent les routes et rétablissent le courant", a déclaré M. Trudeau sur Twitter.