Un parlementaire canadien nie l'existence d'une influence chinoise, mais quitte le parti

Le mois dernier, M. Trudeau a démenti une information des médias selon laquelle le parti avait été averti par l'agence d'espionnage du pays de laisser tomber Han Dong, un député de la région de Toronto, en tant que candidat libéral avant les élections de 2019, parce qu'il avait le soutien de Pékin.

Mercredi, Global News, un radiodiffuseur canadien, a révélé que Han avait conseillé à un diplomate chinois de haut rang, en février 2021, de retarder la libération de deux Canadiens accusés d'espionnage et détenus dans ce pays.

Michael Spavor et Michael Kovrig sont rentrés au Canada en septembre 2021 après que la dirigeante chinoise Meng Wanzhou a été libérée de son assignation à résidence au Canada.

"Je n'ai rien fait pour leur causer du tort. Comme tout le monde dans cette maison, j'ai travaillé dur et j'ai défendu leurs intérêts", a déclaré Han au parlement après le reportage de Global News.

Le bureau de M. Trudeau n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

En début de semaine, M. Trudeau a cédé à la pression de l'opposition et a accepté que son principal collaborateur témoigne devant une commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'ingérence présumée de la Chine dans les élections.

"Ce qui a été rapporté est faux et je me défendrai contre ces affirmations absolument fausses", a déclaré M. Han après avoir annoncé qu'il siégerait en tant qu'indépendant au Parlement et qu'il quitterait le groupe parlementaire libéral.

"Siéger au sein du groupe parlementaire du gouvernement est un privilège et ma présence pourrait être perçue par certains comme un conflit d'obligations et comme un mauvais endroit où siéger alors qu'une enquête indépendante cherche à établir les faits", a-t-il ajouté.