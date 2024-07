Le Canada augmentera ses dépenses de défense pour atteindre l'objectif de l'OTAN de 2 % du produit intérieur brut d'ici 2032, a déclaré jeudi le Premier ministre Justin Trudeau, s'engageant pour la première fois sur la date à laquelle le gouvernement atteindra cet objectif, alors que la pression des États-Unis s'intensifie.

Le gouvernement Trudeau a annoncé plusieurs plans d'augmentation des dépenses de défense depuis son arrivée au pouvoir en 2015, mais jusqu'à jeudi, il n'avait pas défini de calendrier précis pour atteindre l'objectif de l'OTAN, ce qui a suscité des critiques de la part des alliés.

"En poursuivant ces investissements, le Canada s'attend à atteindre l'objectif de dépenses de 2 % du PIB fixé par l'OTAN d'ici 2032", a déclaré M. Trudeau aux journalistes à Washington, où il participait à un sommet des dirigeants de l'OTAN.

Le Canada consacre actuellement environ 1,4 % de son PIB à la défense et, dans une mise à jour de sa politique de défense en avril, il a annoncé son intention de porter ses dépenses militaires à 1,76 % de son PIB d'ici à 2030.

Ottawa a subi des pressions de la part de Washington pour augmenter les dépenses de défense. En mai, des sénateurs américains ont écrit à M. Trudeau pour l'exhorter à augmenter encore les dépenses de défense. Cette semaine, le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, a accusé le Canada de "rouler sur les plates-bandes de l'Amérique".

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg

a déclaré le mois dernier

que plus de 20 des 32 membres de l'OTAN étaient prêts à atteindre l'objectif de dépenses de défense de l'alliance cette année, soulignant la façon dont les alliés ont augmenté leurs dépenses militaires depuis que la Russie s'est emparée de la Crimée en Ukraine en 2014.

Lors d'une réunion d'information, M. Trudeau a déclaré que le Canada avait participé à toutes les initiatives de l'OTAN et qu'il s'était montré à la hauteur, ce qui, selon lui, "n'est pas toujours reflété dans les calculs mathématiques grossiers auxquels certaines personnes se livrent très rapidement".

Le Canada s'est concentré sur l'utilisation efficace de ses ressources et "non sur des objectifs nominaux qui font facilement les gros titres et les pratiques comptables, mais qui ne nous rendent pas automatiquement plus sûrs", a-t-il ajouté.

L'annonce a été rapidement critiquée au niveau national, le principal parti d'opposition, le Parti conservateur, estimant que le plan de M. Trudeau n'était pas sérieux et qu'il s'agissait d'une tentative de sauver la face lors du sommet de Washington.

"Les libéraux ont publié une mise à jour de leur politique de défense il y a à peine trois mois, qui n'indiquait aucune voie pour atteindre les 2 %. Si cet engagement à atteindre les 2 % était sérieux, il aurait été inclus dans ce plan", a déclaré le porte-parole du Parti conservateur en matière de défense, James Bezan, dans un communiqué.

M. Trudeau a déclaré qu'Ottawa procédait à des examens périodiques de ses besoins militaires. Dans une mise à jour de la politique de défense prévue pour 2028, il a déclaré qu'il étudierait les possibilités d'augmenter encore les dépenses.

Dans un communiqué, le ministère de la défense a déclaré que le Canada investirait dans "la bonne combinaison de ces capacités supplémentaires" décrites dans la mise à jour de la politique d'avril afin d'atteindre l'objectif de 2 % d'ici 2032.

Les prochaines élections fédérales doivent avoir lieu avant la fin octobre 2025 et plusieurs sondages montrent que les libéraux dirigés par M. Trudeau perdraient lourdement face aux conservateurs.