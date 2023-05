ADNOC proposera environ 1,1 million d'actions dans son unité de services logistiques maritimes, qui devrait être cotée en bourse le 1er juin, sous réserve des conditions du marché, selon le communiqué. La période de souscription pour l'offre d'actions se déroulera du 16 au 24 mai.

DUBAI (Reuters) - Le géant pétrolier d'Abou Dhabi ADNOC a l'intention de proposer 15% des actions qu'il détient dans son unité ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S) par le biais d'une introduction en Bourse à la Bourse d'Abou Dhabi, a déclaré la société mercredi.

Reuters avait rapporté en mars qu'ADNOC se préparait à introduire ADNOC L&S en bourse en juin.

"En tant que sixième société qu'ADNOC introduit sur le marché, ADNOC L&S est idéalement placée pour stimuler la performance, apporter de la valeur et capitaliser à la fois sur l'ambitieuse feuille de route de croissance d'ADNOC et sur la demande mondiale croissante pour des approvisionnements énergétiques fiables et à faible émission de carbone", a déclaré Khaled Al Zaabi, directeur financier du groupe ADNOC, dans le communiqué.

Il s'agira de la deuxième introduction en bourse du géant pétrolier d'Abou Dhabi cette année, après avoir levé 2,5 milliards de dollars dans le cadre de ses activités gazières en mars.

Citigroup Global Markets Limited, First Abu Dhabi Bank, HSBC Bank Middle East et J.P. Morgan ont été nommés coordinateurs globaux et teneurs de livre conjoints, et Moelis & Co agit en tant que conseiller financier indépendant pour l'introduction en bourse.

ADNOC L&S livre du pétrole brut, des produits raffinés, du vrac sec et du gaz naturel liquéfié depuis Abu Dhabi à ses clients internationaux. Elle a été créée en 2016 à la suite d'une fusion entre Abu Dhabi National Tanker Co, Petroleum Services Co et Abu Dhabi Petroleum Ports Operating Co.