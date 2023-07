Dubaï (awp/afp) - Les Emirats arabes unis ont annoncé dimanche la future création d'"entités judiciaires" dédiées à la lutte contre le blanchiment d'argent. Le pays a été placé sous "surveillance renforcée" par le GAFI, l'organisation de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le groupe d'action financière (GAFI) a placé en mars 2022 les Emirats arabes unis, ainsi que 23 autres pays, sur leur "liste grise" des pays présentant des "déficiences stratégiques dans leurs régimes de lutte" contre le blanchiment d'argent notamment.

Les Emirats ont approuvé une "proposition de création d'entités fédérales de poursuite spécialisées dans les crimes économiques et le blanchiment d'argent", a indiqué l'agence de presse émiratie WAM.

C'est "une première étape vers des enquêtes sur" le blanchiment d'argent "et la lutte contre" les transactions financières suspectes, a-t-elle précisé.

Elle vise à renforcer "la confiance des investisseurs internationaux dans l'écosystème d'affaires aux Emirats" arabes unis et à les encourager "à ramener leurs entreprises" dans le pays, d'après WAM.

La réputation des Emirats arabes unis comme incontournable centre financier et commercial dans le golfe Persique et le monde avait souffert de l'inscription de ce riche Etat pétrolier sur la liste grise du GAFI.

A terme, ces "entités judiciaires" permettront de "protéger l'économie nationale et réduire l'impact des crimes économiques et financiers", selon WAM.

Les Emirats arabes unis sont devenus un centre essentiel du commerce mondial, connectant le Moyen-Orient à l'Europe, l'Asie et l'Asie centrale. L'aéroport de Dubaï est ainsi l'un des plus fréquentés au monde et son port connaît l'une des activités les plus intenses au monde.

Les Emirats arabes unis ont aussi attiré un grand nombre d'hommes d'affaires russes fuyant l'impact des sanctions occidentales, en particulier à Dubaï, suscitant les inquiétudes d'ONG et spécialistes de la lutte contre le blanchiment d'argent.

