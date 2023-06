DJEDDAH (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken a rencontré mercredi matin le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman avec qui il a discuté de nombreuses questions lors d'une conversation "ouverte et franche", a déclaré un responsable américain.

Anthony Blinken est arrivé mardi en Arabie saoudite pour un déplacement ayant pour but de stabiliser les liens entre Washington et Riyad après des années de désaccords sur diverses questions.

Antony Blinken et Mohamed ben Salman ont abordé plusieurs sujets lors de leur entretien, notamment la guerre au Yémen, la situation au Soudan et les questions d'Israël et des droits de l'homme, a indiqué le responsable.

"Ils ont discuté de la possibilité d'une normalisation des relations avec Israël et sont convenus de poursuivre le dialogue sur cette question", a déclaré le responsable américain sans fournir plus de détails.

Ryad a donné son accord tacite à la normalisation des relations entre Israël et deux autres pétromonarchies du Golfe, les Emirats arabes unis et Bahreïn.

Le secrétaire d'Etat américain et le prince héritier saoudien ont également discuté du Yémen. Antony Blinken a par ailleurs remercié Mohamed ben Salman des efforts déployés par l'Arabie saoudite pour parvenir à un cessez-le-feu au Soudan.

(Avec la contribution de Arshad Mohammed, Simon Lewis, Aziz El Yaakoubi et Costas Pitas; version française Camille Raynaud)

par Humeyra Pamuk