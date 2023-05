Dar Global PLC - promoteur immobilier international de luxe - annonce que sa filiale à 100 % basée aux Émirats arabes unis a signé une facilité de crédit à terme décrochée de 750 millions d'AED, soit environ 204 millions d'USD, avec Emirates NBD. Le groupe envisage d'utiliser le produit de cette facilité pour de futures acquisitions d'actifs et pour le fonctionnement général de l'entreprise, alors qu'il continue à construire son portefeuille international de résidences secondaires de luxe et de projets de loisirs dans des lieux recherchés en Europe et au Moyen-Orient.

Cours actuel de l'action : 3,66 pence, en baisse de 2,40 % à la clôture à Londres mardi.

Variation sur 12 mois : en hausse de 1,7

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

