Les Émirats arabes unis sont devenus une plaque tournante du commerce de l'or russe depuis que les sanctions occidentales contre l'Ukraine ont coupé les voies d'exportation traditionnelles de la Russie, comme le montrent les archives des douanes russes.

Ces documents, qui contiennent les détails de près d'un millier de cargaisons d'or au cours de l'année écoulée depuis le début de la guerre en Ukraine, montrent que l'État du Golfe a importé 75,7 tonnes d'or russe d'une valeur de 4,3 milliards de dollars, alors qu'il n'en importait que 1,3 tonne au cours de l'année 2021.

La Chine et la Turquie ont été les deux autres destinations les plus importantes, avec des importations d'environ 20 tonnes chacune entre le 24 février 2022 et le 3 mars 2023. Avec les Émirats arabes unis, ces trois pays ont représenté 99,8 % des exportations d'or russe dans les données douanières pour cette période.

Dans les jours qui ont suivi le début du conflit en Ukraine, de nombreuses banques multinationales, des prestataires de services logistiques et des affineurs de métaux précieux ont cessé de traiter l'or russe, qui était généralement expédié à Londres, plaque tournante du commerce et du stockage de l'or.

La London Bullion Market Association a interdit les lingots russes fabriqués à partir du 7 mars 2022 et, à la fin du mois d'août, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, la Suisse, les États-Unis, le Canada et le Japon avaient tous interdit l'importation de lingots russes.

Les registres d'exportation montrent toutefois que les producteurs d'or russes ont rapidement trouvé de nouveaux marchés dans des pays qui n'avaient pas imposé de sanctions à Moscou, comme les Émirats arabes unis, la Turquie et la Chine.

Louis Marechal, expert en approvisionnement en or auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques, a déclaré qu'il existait un risque que l'or russe soit fondu et refondu, puis qu'il soit réintroduit sur les marchés américains et européens en masquant son origine.

"Si l'or russe arrive, qu'il est refondu par un raffineur local, qu'il est acheté par une banque ou un négociant local et qu'il est ensuite vendu sur le marché, il y a un risque", a-t-il déclaré. "C'est pourquoi les acheteurs finaux qui souhaitent s'assurer qu'ils respectent les régimes de sanctions doivent faire preuve de diligence raisonnable.

Le comité des lingots d'or du gouvernement des Émirats arabes unis a déclaré que l'État appliquait des procédures claires et solides pour lutter contre les marchandises illicites, le blanchiment d'argent et les entités sanctionnées.

"Les Émirats arabes unis continueront à commercer ouvertement et honnêtement avec leurs partenaires internationaux, dans le respect de toutes les normes internationales actuelles établies par les Nations unies.

UNE PLAQUE TOURNANTE FLORISSANTE POUR L'OR

Afin d'isoler davantage la Russie, Washington a averti des pays, dont les Émirats arabes unis et la Turquie, qu'ils pourraient perdre l'accès aux marchés du G7 s'ils faisaient des affaires avec des entités soumises à des sanctions américaines.

Les données examinées par Reuters ne suggèrent pas que ces pays aient enfreint les sanctions américaines.

Le Trésor américain, dont l'Office of Foreign Assets Control applique les sanctions, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les données douanières, fournies à Reuters par un fournisseur commercial, font état d'exportations de 116,3 tonnes entre le 24 février 2022 et le 3 mars de cette année, alors que le consultant Metals Focus estime que la Russie a produit 325 tonnes d'or en 2022.

Le reste de l'or extrait en Russie est probablement resté dans le pays ou a été exporté dans le cadre de transactions qui ne figurent pas dans les registres. Reuters n'a pas été en mesure de déterminer quelle proportion des exportations totales d'or de la Russie était couverte par les données.

La plupart des expéditions d'or russe vers la Chine sont allées à Hong Kong. Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré que la coopération du pays avec la Russie "ne doit pas être disruptive ou coercitive de la part d'une tierce partie".

Le ministère turc des finances n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Le gouvernement russe, les autorités douanières et la banque centrale n'ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant les exportations d'or.

Le fait que les exportations russes se détournent de Londres n'est pas considéré comme un coup dur, car la plate-forme n'est pas tributaire de la Russie. En 2021, par exemple, l'or russe représentait 29 % des importations de Londres, mais en 2018, il n'en représentait plus que 2 %, selon les données commerciales britanniques.

Les Émirats arabes unis, quant à eux, ont depuis longtemps une industrie aurifère florissante. Les données commerciales montrent qu'ils ont importé environ 750 tonnes d'or pur par an en moyenne entre 2016 et 2021, ce qui signifie que les cargaisons figurant dans les registres russes ne représenteraient qu'environ 10 % de leurs importations.

Les Émirats arabes unis sont un important exportateur de lingots et de bijoux.

DES PRIX RÉDUITS

Le gérant d'une entreprise qui a expédié de grandes quantités d'or russe aux EAU a déclaré à Reuters que les entreprises russes y avaient vendu des lingots avec une décote d'environ 1 % par rapport aux prix de référence mondiaux, proposant ainsi une incitation au commerce.

Le directeur, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que la plupart de l'or expédié par sa société aux Émirats arabes unis était destiné aux raffineries, où il serait fondu et refondu.

Reuters a demandé des commentaires à quatre des plus grandes sociétés d'extraction d'or de Russie. Nordgold et Norilsk Nickel se sont refusés à tout commentaire. Polyus et Polymetal n'ont pas répondu.

Pour consulter une FACTBOX contenant des informations détaillées sur certaines des principales sociétés impliquées dans les expéditions d'or russe depuis le début de la guerre en Ukraine, cliquez ici.

Dans de nombreux cas, les registres des douanes n'indiquent que les expéditeurs ou les négociants impliqués dans les transactions, et non l'acheteur final, qui peut être un raffineur, un bijoutier ou un investisseur.

Les registres montrent que le plus gros manutentionnaire d'or russe exporté vers les EAU est Temis Luxury Middle East, une filiale dubaïote de l'entreprise française de logistique Temis Luxury, impliquée dans l'expédition de 15,6 tonnes d'une valeur de 863 millions de dollars entre le 20 avril 2022 et le 3 mars.

Broca Houy, responsable de la conformité chez Temis Luxury Group, a déclaré que la société "respecte pleinement les lois et règlements des Émirats arabes unis pour les activités de transitaire".

Il a précisé que Temis n'achetait pas d'or russe et n'acceptait que les ordres de transport émanant d'opérateurs non soumis aux sanctions américaines.

Interrogé sur ces expéditions, le ministère français des finances a déclaré qu'il ne ferait pas de commentaires sur des cas individuels, mais qu'il était très attaché à l'application des sanctions.

Les sanctions européennes ne s'appliquent généralement pas aux filiales étrangères, de sorte que les entreprises européennes dont les filiales ont participé à des expéditions d'or russe vers les Émirats arabes unis, la Turquie ou Hong Kong n'ont pas nécessairement enfreint la loi, a déclaré Tan Albayrak, avocat spécialisé dans les sanctions chez Reed Smith à Londres.

Le deuxième plus grand gestionnaire de lingots russes aux Émirats arabes unis, qui a participé à des expéditions de 14,6 tonnes d'une valeur de 820 millions de dollars, est l'entreprise de logistique Transguard, qui fait partie du groupe Emirates, la compagnie aérienne et hôtelière détenue par le fonds d'investissement de l'État du Golfe.

Emirates a déclaré qu'elle n'avait pas acheté d'or russe, qu'elle opérait en totale conformité avec les lois applicables et qu'elle avait maintenant cessé de le transporter.

"En raison d'évolutions réglementaires récentes, Transguard ne fournit plus de services logistiques relatifs aux expéditions d'or à destination ou en provenance de Russie", a déclaré la compagnie.

À Hong Kong, la plupart des expéditions d'or russe ont été traitées par Vpower Finance Security Hong Kong Ltd, une société de logistique chinoise. Elle a participé à l'importation de 20,5 tonnes d'or d'une valeur de 1,2 milliard de dollars entre mai 2022 et le 3 mars, selon les registres.

Vpower Finance Security n'a pas répondu aux demandes de commentaires.