L'Égypte a déclaré vendredi avoir signé un accord avec les Émirats arabes unis pour développer une partie importante de sa côte nord méditerranéenne. Cet accord devrait permettre au pays endetté d'attirer 35 milliards de dollars d'investissements au cours des deux prochains mois.

L'accord conclu avec l'ADQ, le plus petit des trois principaux fonds d'investissement souverains d'Abou Dhabi, porte sur le développement de la péninsule de Ras El Hikma et pourrait à terme attirer jusqu'à 150 milliards de dollars, a déclaré le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly, lors d'une conférence de presse.

Le projet comprendra des zones d'investissement, des espaces résidentiels et commerciaux ainsi que des développements touristiques et récréatifs, et les travaux devraient commencer en 2025, selon un communiqué de l'ADQ.

Les obligations souveraines égyptiennes en dollars ont grimpé en flèche vendredi avant l'annonce, et ont poursuivi leur progression dans l'après-midi.

Les obligations à plus long terme ont bénéficié des gains les plus importants, avec celles arrivant à échéance en 2047 ou au-delà, augmentant de plus de 3 cents pour un dollar pour s'échanger à 66,6-70,2 cents - pour la plupart leur niveau le plus élevé depuis environ un an, selon les données de Tradeweb.

Ras al-Hikma se trouve à environ 200 km (124 miles) à l'ouest d'Alexandrie, dans une zone de stations touristiques haut de gamme et de plages de sable blanc prisées par les riches Égyptiens pendant les mois d'été.

L'Égypte s'est enlisée dans une crise économique lente qui comprend une pénurie chronique de devises étrangères, ce qui a entraîné une pression soutenue sur la livre égyptienne, sur les dépenses du gouvernement et sur les entreprises locales.

L'inflation s'est accélérée pour atteindre des niveaux record l'été dernier, le fardeau de la dette s'est alourdi et la pénurie de devises étrangères pourrait s'aggraver en raison de la perte de revenus du canal de Suez après les attaques du mouvement Houthi du Yémen contre la navigation dans la mer Rouge.

SOUTIEN DU FMI

Un programme de soutien financier de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international, signé en décembre 2022, a échoué après que l'Égypte a fait une pause dans sa promesse de passer à un régime de taux de change flexible et que les progrès concernant les ventes d'actifs de l'État se sont avérés lents.

Les pourparlers avec l'Égypte en vue de renforcer son programme de prêt du FMI progressent très bien, a déclaré le FMI jeudi. Le FMI a déclaré que l'Égypte avait besoin d'un "programme de soutien très complet" pour faire face aux défis économiques, notamment aux pressions exercées par la guerre à Gaza.

Depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sisi en 2013, l'Égypte - le pays le plus peuplé du monde arabe - a reçu des dizaines de milliards de dollars de renflouements de la part des riches États du Golfe.

Mais cette voie s'est largement tarie au cours des deux dernières années, les pays du Golfe ayant choisi de lier leur soutien aux réformes du marché libre et de rechercher des investissements rentables dans certains des actifs les plus prisés de l'Égypte.

La crise économique a accru la pression sur les dirigeants égyptiens pour qu'ils agissent et réduisent les projets d'infrastructure massifs qui ont marqué le règne de Sisi, y compris la construction d'une nouvelle capitale.

Cependant, M. Sisi continue d'insister sur le fait que ces mégaprojets apporteront des milliards d'investissements étrangers et créeront des milliers d'emplois.