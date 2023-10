L'autorité indienne de régulation des marchés va expliquer à la plus haute juridiction du pays pourquoi elle a interrompu, puis relancé l'enquête sur le groupe Adani après une dénonciation en 2014 sur fond de questions relatives aux retards réglementaires, selon deux personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) dira pour la première fois que les autorités douanières indiennes l'ont alerté d'un abus présumé de fonds offshore par des sociétés du groupe Adani en 2014, mais que l'enquête initiale n'a rien donné et a été interrompue en 2017, ont déclaré les sources.

La SEBI a relancé les enquêtes sur le groupe cette année après que le vendeur à découvert américain Hindenburg Research a soulevé des préoccupations en matière de gouvernance - des allégations que le groupe Adani a démenties.

Les deux sources ont refusé d'être nommées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias. La SEBI n'a pas répondu à un courriel demandant un commentaire. UK Sinha, qui était président de la SEBI lors des enquêtes, a décliné les demandes de commentaires de Reuters.

Le SEBI n'a pas encore indiqué qu'il avait enquêté sur le groupe en 2014, et le projet du régulateur de clarifier la chronologie des enquêtes n'a pas été rapporté.

Un plaideur d'intérêt public a déclaré à la Cour suprême en septembre 2023 que le SEBI avait dissimulé l'alerte de 2014, qui alléguait une manipulation du cours des actions par l'intermédiaire d'entités offshore.

L'une des sources a déclaré que le SEBI a poursuivi les allégations après avoir été alerté en janvier 2014. Entre cette date et 2017, le SEBI a cherché à obtenir des données de juridictions étrangères, mais n'y est pas parvenu, a déclaré la deuxième source.

La direction indienne du renseignement fiscal (DRI) a également enquêté. Dans l'alerte adressée à la SEBI, la DRI avait allégué que les sociétés du groupe Adani avaient surévalué des équipements et des machines importés d'une entité basée aux Émirats arabes unis (EAU), selon des documents judiciaires.

Le DRI soupçonnait que certains des fonds utilisés dans ces transactions avaient pu être réintégrés dans les sociétés cotées du groupe Adani, selon une lettre adressée par le DRI à la SEBI en janvier 2014, dont Reuters a pris connaissance.

Mais un adjudicateur de la DRI a rejeté les accusations des services douaniers en 2017, a déclaré la source.

"Après cela, l'enquête du SEBI a été mise de côté, a déclaré la source.

La DRI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La DRI a fait appel de la décision de l'adjudicateur d'abandonner l'enquête, mais une juridiction supérieure l'a rejeté en 2022, estimant que les preuves n'étaient pas fiables. La Cour suprême a également rejeté l'appel en mars 2023, déclarant que l'affaire ne nécessitait pas son intervention.

La Cour suprême supervise l'enquête actuelle de la SEBI sur le groupe Adani.

Dans un rapport d'étape publié en août, la SEBI a déclaré qu'elle avait presque terminé son enquête, mais qu'elle continuait d'enquêter sur une éventuelle violation des règles relatives aux fonds publics par le groupe Adani en utilisant des fonds offshore et des transactions irrégulières avant la publication du rapport Hindenburg, selon des documents déposés auprès du tribunal.