La Russie a dépassé les Émirats arabes unis (EAU) pour devenir le premier fournisseur de naphta de l'Inde, selon des données, alors que New Delhi profite des rabais sur les produits pétroliers russes et de la réorientation des flux commerciaux à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Les Émirats arabes unis, situés à proximité, ont longtemps été la principale source de naphta importé par l'Inde, utilisé pour fabriquer des produits pétrochimiques qui aboutissent à des plastiques et à des fibres de polyester.

Mais cette année, la réduction de l'offre russe à la suite des sanctions de l'UE sur les importations de carburant de Moscou et le coût plus élevé du gaz naturel, une matière première alternative pour les fabricants de produits pétrochimiques, ont trouvé des acheteurs de naphta enthousiastes parmi les usines indiennes à la recherche d'une bonne affaire.

L'Inde a expédié 2,1 millions de tonnes métriques de naphta entre janvier et septembre, selon les données de Vortexa, dont 37 %, soit 770 000 tonnes, étaient des produits d'origine russe, contre 154 000 tonnes pour l'ensemble de l'année 2022.

En comparaison, Vortexa a indiqué que les fournitures de naphta à l'Inde en provenance des Émirats arabes unis ont chuté à 686 000 tonnes en janvier-septembre, contre environ 697 000 tonnes au cours des neuf premiers mois de l'année dernière.

Les données de LSEG font état d'environ 750 000 tonnes de naphta russe importées par l'Inde au cours des neuf premiers mois de 2023, contre seulement 185 000 tonnes environ pour l'ensemble de l'année 2022 et un ou deux petits lots en 2019 et 2017.

Le LSEG a montré que l'Inde a importé environ 670 000 tonnes de naphta des Émirats arabes unis de janvier à septembre, en baisse par rapport aux quelque 726 000 tonnes importées au cours de la même période l'année dernière.

Malgré la hausse des achats de cette année, l'Inde ne se classe qu'au septième rang des importateurs de naphta russe, selon les données de Kpler, une société de suivi des navires, alors qu'elle est elle-même un important producteur et exportateur de naphta.

La majeure partie du naphta russe a été importée par Reliance Industries, qui exploite le plus grand complexe de raffinage du monde, selon les données de LSEG et de Kpler. Reliance a commencé à acheter du naphta à la Russie en septembre de l'année dernière et le volume a augmenté après l'imposition du plafonnement des prix des carburants par les pays occidentaux et l'embargo de l'UE, selon les données de suivi des navires.

Un autre producteur pétrochimique, HPCL-Mittal Energy Ltd (HMEL), a utilisé du naphta au lieu du gaz naturel en raison de la hausse des prix du gaz dans son craqueur de Bathinda, qui peut produire 1,2 million de tonnes de produits pétrochimiques par an et qui a été mis en service au premier trimestre, a déclaré une source de HMEL.

"Le naphta russe est nettement moins cher que le naphta des Émirats arabes unis et il est donc économiquement rationnel de s'approvisionner auprès d'eux", a déclaré la source.

Les données de Kpler montrent que HMEL a importé cette année environ 186 000 tonnes de naphta au port de Mundra, dans l'ouest de l'Inde, en provenance des ports russes d'Ust Luga et de Sheskharis. Les données de LSEG montrent qu'environ 207 000 tonnes de naphta russe ont été débarquées à Mundra.

Le bureau de communication de HMEL n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Les importations indiennes de naphta devraient continuer à augmenter avec la mise en service de nouveaux projets pétrochimiques et la maintenance planifiée des raffineries qui stimule la demande de mélange avec l'essence, selon les analystes et les négociants.

La troisième économie d'Asie devrait tripler sa consommation de produits pétrochimiques d'ici 2040 pour atteindre 80 millions de tonnes par an.