Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré mardi le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, devenant ainsi le premier dirigeant étranger à lui rendre visite dans sa capitale de guerre, Port-Soudan, depuis le début du conflit entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF).

M. Abiy, qui était auparavant considéré comme plus proche des Forces de soutien rapide que de l'armée et avait accueilli leur chef, Mohamed Hamdan Dagalo, à Addis-Abeba en décembre, a présenté cette visite comme s'inscrivant dans le cadre des efforts déployés pour ramener la stabilité au Soudan après près de 15 mois de conflit.

La guerre entre les factions militaires soudanaises a forcé près de 10 millions de personnes à quitter leur foyer, a créé des conditions proches de la famine dans certaines parties du pays et a menacé de déstabiliser la région.

Alors que la RSF s'est emparée de la majeure partie de la capitale, Khartoum, ainsi que du centre et de l'ouest du pays, l'armée contrôle les États de l'est et du nord, y compris Port-Soudan, qui est devenu sa base.

Les pourparlers organisés par l'Arabie saoudite et les États-Unis à Djeddah en vue d'instaurer un cessez-le-feu se sont enlisés l'année dernière et les tentatives visant à ramener l'armée à la table des négociations ont jusqu'à présent échoué.

Des images partagées par les deux parties montrent Burhan et Abiy riant et marchant main dans la main après l'arrivée du dirigeant éthiopien. Le bureau de M. Abiy a déclaré que cette visite s'inscrivait dans le cadre des efforts visant à trouver des "solutions durables pour la stabilité du Soudan".

Une source proche du dossier a déclaré que M. Abiy avait plus de chances de parvenir à une percée en se rendant sur le terrain.

"L'existence même du Soudan est en jeu et lorsque le monde s'est détourné, le Premier ministre s'est tourné vers le Soudan", a déclaré la source.

La visite a eu lieu après qu'une attaque des forces de sécurité soudanaises contre l'État de Sennar, dans le sud-est du pays, le mois dernier, a rapproché la guerre de la frontière du Soudan avec l'Éthiopie. Il y a eu des signes que la RSF se déplace dans l'état de Gedaref, qui accueille plus de 600 000 Soudanais déplacés ainsi que des dizaines de milliers de réfugiés éthiopiens.

Le mois dernier, des fermiers soudanais de l'État ont déclaré que des miliciens éthiopiens de Fano avaient pénétré dans le territoire contesté de Fashaga entre les deux pays. Dans un discours prononcé lundi, M. Abiy a déclaré qu'il ne profiterait pas de la guerre pour régler la question et que son gouvernement ne se rangerait du côté d'aucune des parties.

La visite de M. Abiy à Port-Soudan intervient également en dépit des tensions passées avec l'armée.

Le chef de la RSF, Dagalo, connu sous le nom de Hemedti, a choisi Addis-Abeba pour rencontrer la coalition civile Taqaddum, critiquée par l'armée. L'année dernière, l'un des adjoints de Burhan a affirmé que des combattants éthiopiens soutenaient la RSF.

Abiy est un allié des Émirats arabes unis, que l'armée accuse de fournir un soutien matériel aux FAR, allégations que les Émirats arabes unis nient mais que les experts de l'ONU jugent crédibles.

La grande question que beaucoup se posent est de savoir si Abiy pourrait se positionner comme médiateur entre Burhan et les Émirats arabes unis, ou transmettre des messages entre eux", a déclaré Alan Boswell, directeur du projet "Corne de l'Afrique" de Crisis Group.