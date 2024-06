Le Soudan et les Émirats arabes unis se sont affrontés mardi au Conseil de sécurité de l'ONU en raison des accusations du gouvernement soudanais, allié à l'armée, selon lesquelles les Émirats arabes unis fournissent des armes et un soutien à une partie rivale dans le conflit qui déchire le pays depuis 14 mois.

Assis côte à côte à la table du Conseil de sécurité, l'ambassadeur des Émirats arabes unis auprès de l'ONU, Mohamed Abushahab, a déclaré que l'ambassadeur du Soudan auprès de l'ONU, Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed, avait fait des allégations "ridicules" et fausses destinées à détourner l'attention des "graves violations qui se produisent sur le terrain".

La guerre a éclaté en avril de l'année dernière entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) au sujet d'une transition vers des élections libres. Selon les Nations unies, près de 25 millions de personnes, soit la moitié de la population du Soudan, ont besoin d'aide, la famine menace et quelque huit millions de personnes ont fui leur foyer.

"L'agression militaire lancée par la milice de soutien rapide, soutenue en armes par les Émirats, vise délibérément et systématiquement les villages et les villes", a déclaré M. Mohamed au Conseil de sécurité.

Les observateurs des sanctions de l'ONU ont qualifié de "crédibles" les accusations selon lesquelles les Émirats arabes unis auraient fourni un soutien militaire aux forces de sécurité. Les Émirats arabes unis ont nié toute implication dans le soutien militaire à l'une ou l'autre des parties belligérantes du Soudan.

Sans nommer aucun pays, le Conseil de sécurité a adopté la semaine dernière une résolution exhortant les pays à "s'abstenir de toute ingérence extérieure visant à attiser les conflits et l'instabilité" et rappelant aux "États membres qui facilitent les transferts d'armes et de matériel militaire vers le Darfour qu'ils sont tenus de respecter les mesures d'embargo sur les armes".

Les États-Unis estiment que les belligérants ont commis des crimes de guerre et que la RSF et les milices alliées ont également commis des crimes contre l'humanité et des actes de nettoyage ethnique.

Abushahab s'est tourné vers son homologue soudanais à la table du Conseil de sécurité et a déclaré : "S'ils veulent mettre fin au conflit et aux souffrances des civils, pourquoi ne participent-ils pas aux pourparlers de Djedda ? Pourquoi bloquent-ils l'aide ? Qu'attendez-vous ?"

"Vous devriez cesser de faire de l'esbroufe dans des forums internationaux comme celui-ci et plutôt prendre la responsabilité de mettre fin au conflit que vous avez déclenché", a ajouté M. Abushahab.

À la fin du mois dernier, l'armée soudanaise a rejeté un appel à reprendre les pourparlers de paix avec la RSF à Jeddah, en Arabie saoudite.

Mohamed a répondu avec colère à Abushahab : "Quiconque veut instaurer la paix au Soudan doit d'abord venir avec des intentions pures, et les Émirats arabes unis sont l'État qui soutient le terrorisme.