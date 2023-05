Les Émirats arabes unis ont déclaré mardi que les pays devraient se mettre d'accord pour éliminer progressivement les émissions de combustibles - et non la production de pétrole, de gaz et de charbon - lors des prochaines négociations des Nations unies sur le changement climatique qu'ils accueilleront en décembre.

Ces propos reflètent les profondes divisions entre les nations sur la manière de lutter contre le réchauffement de la planète à l'approche des négociations de la COP28. Certains gouvernements occidentaux riches et des nations insulaires touchées par le changement climatique ont fait pression en faveur d'une élimination progressive des combustibles fossiles, tandis que les pays riches en ressources ont fait campagne en faveur de la poursuite des activités de forage.

Mariam Almheiri, ministre du changement climatique et de l'environnement des Émirats arabes unis, a déclaré dans une interview à Reuters que l'élimination progressive des combustibles fossiles nuirait aux pays qui en dépendent pour leurs revenus ou qui ne peuvent pas facilement les remplacer par des sources d'énergie renouvelables.

Elle s'est prononcée en faveur de l'élimination progressive des émissions de combustibles fossiles à l'aide de technologies de captage et de stockage tout en augmentant les énergies renouvelables, estimant que cette stratégie permet aux pays de lutter contre le réchauffement tout en continuant à produire du pétrole, du gaz et du charbon.

"L'espace renouvelable progresse et s'accélère extrêmement rapidement, mais nous sommes encore loin de pouvoir dire que nous pouvons nous passer des combustibles fossiles et dépendre uniquement des énergies propres et renouvelables", a déclaré Mme Almheiri en marge de la conférence Agriculture Innovation Mission (AIM) for Climate, qui se tient à Washington.

"Nous sommes maintenant dans une phase de transition et cette transition doit être juste et pragmatique, car tous les pays n'ont pas les ressources nécessaires", a-t-elle ajouté.

Les Émirats arabes unis accueillent la conférence AIM conjointement avec les États-Unis.

Lors du sommet sur le climat qui s'est tenu l'année dernière en Égypte, plus de 80 pays, dont l'Union européenne et les petites nations insulaires, ont accepté d'inclure dans le texte final des dispositions appelant à l'élimination progressive de tous les combustibles fossiles. Des pays comme l'Arabie saoudite et la Chine ont exhorté l'Égypte à ne pas inclure cette formulation dans le texte final.

Ce mois-ci, les pays du G7 ont décidé d'accélérer la réduction progressive de la consommation de combustibles fossiles, sans toutefois fixer de date précise.

M. Almheiri a cité l'exemple des Émirats arabes unis, qui s'appuient sur les nouvelles technologies de capture du carbone et sur les énergies renouvelables pour réduire l'intensité des émissions liées aux activités pétrolières et gazières de ce membre de l'OPEP.

Les Émirats arabes unis ont pour objectif de tirer 50 % de leur électricité des énergies renouvelables d'ici 2050, contre 25 % actuellement, et pourraient renforcer cet objectif, a-t-elle déclaré.

Mme Almheiri a ajouté que, parallèlement à l'énergie, l'approvisionnement alimentaire mondial sera l'un des principaux thèmes de la COP28, car il représente près d'un tiers des émissions mondiales.

Comme pour l'énergie, la technologie et l'innovation peuvent décrocher les problèmes de sécurité alimentaire, a déclaré Mme Almheiri, notant que cela a aidé les Émirats arabes unis, avec leur paysage désertique desséché, à concevoir une stratégie de sécurité alimentaire.

S'attaquer aux inefficacités du système alimentaire mondial peut également contribuer à résoudre des problèmes tels que la malnutrition, le gaspillage alimentaire et le changement climatique en même temps, a-t-elle ajouté.

"Nous veillons à ce que le dialogue sur les systèmes alimentaires occupe une place centrale, au même titre que le dialogue sur l'énergie, lors de la COP28", a-t-elle déclaré.