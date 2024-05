Le président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, est arrivé en Corée du Sud mardi, où son avion a été accueilli par une escorte honorifique de quatre avions de chasse avant qu'il n'atterrisse pour sa première visite d'État dans la quatrième économie d'Asie.

La coopération dans le domaine de l'industrie de la défense, les affaires et les investissements, ainsi que les initiatives en matière d'énergie sont à l'ordre du jour d'un sommet prévu mercredi avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, qui est devenu l'un des plus grands exportateurs d'armes au monde.

Les deux hommes discuteront de l'approfondissement de leur "partenariat stratégique spécial", a déclaré le bureau de M. Yoon dans un communiqué.

Quatre chasseurs F-15K de l'armée de l'air ont escorté l'avion de Cheikh Mohamed lorsqu'il est entré dans la zone d'identification de la défense sud-coréenne et a atterri sur un aérodrome militaire situé juste au sud de la capitale, Séoul, a indiqué le bureau de M. Yoon.

Le cheikh Mohammed lui rend la pareille après la visite d'État de M. Yoon à Abou Dhabi au début de l'année dernière, au cours de laquelle les Émirats arabes unis se sont engagés à investir 30 milliards de dollars dans des entreprises sud-coréennes dans des domaines tels que l'énergie nucléaire, la défense, l'hydrogène et l'énergie solaire.

M. Yoon a rencontré mardi les dirigeants de certains des plus grands conglomérats commerciaux de Corée du Sud, notamment Jay Y. Lee de Samsung Electronics, Chey Tae-won de SK Group et Euisun Chung de Hyundai Motor Group.

La Corée du Sud entretient déjà des liens commerciaux étroits avec les Émirats arabes unis depuis plus de dix ans, ayant déjà remporté des contrats de construction de réacteurs nucléaires dans cet État du Golfe.

Le pays a également signé d'importants contrats de défense dans le cadre de ses projets visant à devenir le quatrième exportateur mondial de matériel de défense d'ici à 2027. Parmi les contrats récents, citons celui conclu avec la Pologne, qui cherche à renforcer ses défenses en tant que voisin proche de l'Ukraine, en guerre avec la Russie.

Au début de l'année, la Corée du Sud a également conclu un accord avec l'Arabie saoudite pour développer la coopération en matière de défense en vue d'accroître les ventes d'armes dans la région.

Selon la Chambre de commerce et d'industrie de Corée, les exportations d'armes de la Corée du Sud vers le Moyen-Orient ont presque décuplé entre 2013 et 2022.

Les analystes du marché ont cité la visite d'État des Émirats arabes unis pour expliquer la hausse des actions de défense sud-coréennes mardi, avec Hanwha Aerospace et LIG Nex1 augmentant de plus de 5 % et Korea Aerospace Industries augmentant de 7,1 %.

(Cet article a été remanié pour corriger le nom d'Euisun Chung, et non d'E.S. Chung, au paragraphe 6.)