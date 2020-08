Les Emirats arabes unis annulent leur boycott d'Israël

Les Emirats arabes unis (EAU) ont annulé leur boycott d'Israël et autorisent désormais les accords commerciaux et financiers entre les deux pays, rapporte samedi l'agence de presse émiratie WAM.

L'émir d'Abou Dhabi et président de la fédération des EAU, le cheikh Khalifa ben Zayed al Nahyan, a signé un décret en ce sens, qui "vise à soutenir la coopération bilatérale afin de parvenir à (l'établissement) de relations bilatérales", précise l'agence de presse.

Ce décret constitue une nouvelle étape dans le processus de rapprochement entre Israël et les Emirats après l'accord conclu le 13 août sur une normalisation de leurs relations, sous l'égide du président américain Donald Trump.

La compagnie israélienne El Al doit assurer lundi le premier vol direct entre Israël et Abou Dhabi. Une délégation israélienne et de proches collaborateurs de Donald Trump, dont son gendre et conseiller Jared Kuchner, prendront part à ce voyage.

