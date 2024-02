Les Émirats arabes unis et le Kenya ont conclu un accord de partenariat économique global (CEPA), a déclaré vendredi le ministre émirati du Commerce extérieur, Thani Al Zeyoudi.

Le Kenya, la plus grande économie d'Afrique de l'Est, a été l'un des premiers pays africains avec lesquels les Émirats arabes unis ont entamé des négociations en vue d'un accord commercial bilatéral en 2022, dans le cadre d'une stratégie visant à diversifier leur économie basée sur le pétrole.

Le commerce non pétrolier entre l'État du Golfe et le Kenya a atteint 3,1 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de 26,4 % par rapport à 2022, a déclaré M. Al Zeyoudi dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X.

"Nous allons maintenant chercher à nous développer dans tous les secteurs, de la production alimentaire à l'exploitation minière, en passant par la technologie et la logistique", a-t-il déclaré à propos de l'accord.

L'agence de presse des Émirats arabes unis WAM a cité la ministre kényane du commerce, Rebecca Miano, qui a déclaré que l'accord jouerait un rôle important en permettant aux exportations kényanes d'atteindre des marchés importants en Asie et au Moyen-Orient et "en stimulant les flux d'investissement qui développeront davantage nos capacités nationales".

Les Émirats arabes unis ont signé plusieurs CEPA, notamment avec leurs anciens ennemis, Israël et la Turquie, ainsi qu'avec les géants asiatiques que sont l'Inde et l'Indonésie. L'État du Golfe a signé son premier CEPA avec des nations africaines en 2023, avec l'île Maurice et la République du Congo-Brazzaville.