Les Émirats arabes unis ont mis en place une entité fédérale chargée de réglementer les jeux et ont engagé des vétérans de l'industrie américaine des jeux pour la diriger, a indiqué l'agence de presse nationale WAM.

Les spéculations de plusieurs années selon lesquelles les Émirats arabes unis autoriseraient les jeux d'argent - illégaux dans la région conservatrice du Golfe - ont pris fin lorsqu'il a été annoncé que Ras Al Khaimah, l'un des sept émirats des Émirats arabes unis, s'apprêtait à ouvrir un Wynn Resort d'une valeur d'environ 3,9 milliards de dollars, comprenant un casino.

Les mesures visant à autoriser les jeux d'argent s'inscrivent dans un contexte d'intensification de la concurrence économique dans le Golfe, en particulier avec l'Arabie saoudite. Les Émirats arabes unis ont introduit une série de réformes juridiques libérales pour tenter de conserver leur avantage en tant que centre commercial, touristique et financier de la région.

Le président de la General Commercial Gaming Regulatory Authority est Jim Murren et son directeur général Kevin Mullally, selon WAM.

"Avec mes collègues expérimentés, je suis impatient de mettre en place un organisme et un cadre réglementaires solides pour l'industrie de la loterie et des jeux des Émirats arabes unis", a déclaré M. Mullally, cité par WAM.

Selon son profil LinkedIn, Mullally a travaillé pour Gaming Laboratories International pendant plus de 17 ans. Auparavant, il était directeur exécutif de la Missouri Gaming Commission, qui réglemente les jeux de hasard sur les bateaux fluviaux. Murren a été président-directeur général de MGM Resorts International de 2008 à 2020, selon son profil LinkedIn.

"La GCGRA créera un environnement de jeu socialement responsable et bien réglementé, en veillant à ce que tous les participants adhèrent à des directives strictes et se conforment aux normes les plus élevées. Elle coordonnera les activités réglementaires, gérera les licences au niveau national et facilitera l'exploitation du potentiel économique des jeux commerciaux de manière responsable", a déclaré la WAM. (Reportage de Yousef Saba ; Rédaction d'Alex Richardson)