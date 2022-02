Les Emirats disent avoir détruits trois drones hostiles

DUBAI, 2 février (Reuters) - Les Emirats arabes unis (EAU) ont déclaré avoir intercepté et détruit mercredi matin trois drones hostiles ayant pénétré leur espace aérien au-dessus de zones non-habitées, alors que le pays du Golfe a fait face ces dernières semaines à plusieurs attaques revendiquées par le mouvement yéménite des Houthis.

Via Twitter, le ministère emirati de la Défense a souligné qu'il était "prêt à gérer toute menace" et prenait "toutes les mesures nécessaires pour protéger l'Etat et son territoire".

Il s'agit d'un pan du conflit au Yémen, où une coalition sous commandement saoudien, dont font partie les EAU, intervient militairement depuis 2015 contre les Houthis, soutenus par l'Iran.

Les Houthis, qui tirent régulièrement des roquettes et des drones en direction de l'Arabie saoudite, ont revendiqué lundi avoir lancé un missile contre les EAU lors de la visite du président israélien.

(Reportage Yasmin Hussein et Omar Fahmy; version française Jean Terzian)