Recul historique du commerce extérieur en 2020 sur fond de pandémie

Berne (awp) - Le commerce extérieur helvétique a subi l'an dernier un recul historique, conséquence de la pandémie de coronavirus, après quatre années de croissance. La bijouterie et l'horlogerie expliquent 50% de la baisse des exportations, alors que le secteur de la pharma et de la chimie est le seul à avoir augmenté ses envois.

"Le commerce extérieur est ainsi quasi retombé à son niveau de 2017", souligne jeudi l'Administration fédérale des Douanes (AFD). Les exportations ont reculé de 7,1% à 225,1 milliards de francs suisses et les importations ont plongé de 11,2% à 182,1 milliards, affichant une baisse historique.

Les échanges ont enregistré une baisse historique au deuxième trimestre, avant de reprendre des couleurs au troisième et au quatrième. En raison d'un repli plus important à l'entrée qu'à la sortie, la balance commerciale a bouclé l'année avec un excédent record de 43,0 milliards de francs suisses.

En 2020, tous les secteurs ont inscrit des chiffres rouges à la sortie, à l'exception des produits chimiques et pharmaceutiques qui ont progressé de 1,6%, grimpant de 1,8 milliard de francs suisses. Les produits immunologiques (+2,8 milliards de francs suisses) ainsi que les principes actifs (+1,1 milliard) ont joué le rôle de locomotive.

La bijouterie et joaillerie ainsi que l'horlogerie ont été les plus durement touchées, leurs livraisons chutant de respectivement un tiers (-4,0 milliards de francs suisses) et un cinquième (-4,7 milliards). L'industrie MEM, soit les machines, l'électronique ainsi que les métaux, a essuyé un repli de 11%.

Sur les trois principaux marchés, l'industrie exportatrice suisse a vu ses exportations se dégrader. En baisse de 8,8% (-4,6 milliards de francs suisses), l'Asie a été la plus touchée. Le recul cumulé de Hong Kong et du Japon a atteint 3,0 milliards de francs suisses. Mais la Chine a progressé de 1,3 milliard de francs suisses, avant tout pour la chimie-pharma et l'horlogerie, fixant un nouveau plus haut à 14,7 milliards de francs suisses.

Les exportations vers l'Europe ont flanché de 6,2% (-8,1 milliards de francs suisses). Les envois vers la France ont été au plus bas depuis 2000, subissant une contraction historique (-2,5 milliards de francs suisses). Le chiffre d'affaires avec l'Amérique du Nord s'est replié de 6,1%. Rien qu'avec les Etats-Unis, il a fléchi de 2,5 milliards à 39,5 milliards de francs suisses.

Fortes importations de textile, masques et de nourriture

Concernant les importations, les textiles (notamment vêtements et masques de protection) ainsi que les denrées alimentaires, boissons et tabacs ont augmenté, mais aussi les médicaments (+3,4 milliards de francs suisses).

La baisse générale s'explique en grande partie par le plongeon de la bijouterie et joaillerie (notamment bijoux en or pour refonte), dont les arrivages ont fondu de moitié sur un an (-9,0 milliards de francs suisses). Les importations de produits énergétiques ont reculé tout comme les secteurs véhicules, machines et électronique ainsi que des métaux. Celles de produits chimiques et pharmaceutiques ont perdu 1,5 milliard de francs suisses, plombées par la chute des principes actifs et des matières premières et de base.

Les importations provenant des trois principales régions ont perdu du terrain. La plus forte baisse a concerné l'Amérique du Nord (-16,0%). Pour les Etats-Unis, le plongeon atteint 2,4 milliards de francs suisses. Un recul à deux chiffres a également touché l'Europe (-11,2%). Les livraisons d'Asie se sont repliées de 9,9%, en raison notamment de la chute avec les Emirats arabes unis (-5,9 milliards, en particulier les bijoux en or pour refonte).

A l'inverse, la Chine (textile et habillement), Singapour (+60% grâce à la chimie-pharma) ont atteint un niveau record. Avec le Japon, la croissance cumulée s'est établie à 2,8 milliards de francs suisses.

ck/al