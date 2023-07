L'entreprise japonaise Sumitomo a déclaré mardi qu'elle allait étudier avec la Sharjah National Oil Corp (SNOC) un projet de captage et de stockage du carbone (CSC) dans un champ gazier mature des Émirats arabes unis.

Le Japon, pauvre en énergie, diversifie activement son économie en s'éloignant des combustibles fossiles et promeut ses technologies vertes dans les pays du Golfe, alors que la région vise à passer du statut de premier producteur mondial de pétrole à celui de plaque tournante mondiale des énergies propres.

Le projet prévoit de capter le CO2 des centrales électriques et industrielles voisines et d'autres émetteurs à Sharjah et dans les émirats voisins, et de le stocker dans le champ gazier on-shore de SNOC, d'une capacité de plus de plusieurs centaines de millions de tonnes de CO2, a déclaré Sumitomo dans un communiqué.

Sumitomo et SNOC mèneront une étude de faisabilité conjointe du projet potentiel qui pourrait utiliser les technologies japonaises de capture, de transport et de stockage du carbone, ajoute le communiqué.

La société n'a toutefois pas fourni de détails financiers ni de calendrier pour ce projet éventuel.

"Nous pensons qu'il existe un grand potentiel pour le CSC au Moyen-Orient, car il s'agit d'une technologie clé pour matérialiser la transition énergétique", a déclaré Hajime Mori, directeur général de Sumitomo Corp Middle East FZE, dans le communiqué.

Lors de son voyage en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar la semaine dernière, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a fait la promotion des technologies de transition énergétique, notamment pour l'hydrogène et l'ammoniac, des carburants plus propres que Tokyo souhaite réimporter.