La société émiratie Global Investment Holding Co. a accepté d'acquérir une participation de 30 % dans Eastern Co. le principal fabricant égyptien de produits du tabac, pour un montant de 625 millions de dollars, une mesure qui élargira la participation du secteur privé dans l'économie, a déclaré le cabinet égyptien dimanche.

Le mois dernier, l'entreprise publique égyptienne Holding Company for Chemical Industries, qui détient 50,95 % des actions d'Eastern, a déclaré dans un communiqué boursier qu'elle avait reçu des offres d'investisseurs étrangers pour acheter jusqu'à la moitié de ses actions.

La vente réduira la participation de Chemical Industries à 20,95 %, ce qui donnera un nouvel élan au programme de privatisation égyptien qui bat de l'aile.

Global Investment fournira 150 millions de dollars pour acheter le tabac nécessaire à la production dans le cadre de l'accord. La déclaration n'indique pas clairement s'il s'agit d'un montant supplémentaire ou s'il est inclus dans le prix d'achat de 625 millions de dollars.

Le premier ministre égyptien Mostafa Madbouly et les ministres des finances et des entreprises publiques ont assisté à une cérémonie de signature de l'accord.

L'accord "est une affirmation de la détermination du gouvernement à ... encourager l'investissement privé direct dans divers secteurs", selon le communiqué du cabinet.

Le gouvernement égyptien a vendu 4,5 % d'Eastern Co. à la bourse en 2019, laissant à la société holding une participation majoritaire.

L'Égypte a promis au Fonds monétaire international de réduire l'implication de l'État dans l'économie et de permettre aux entreprises privées de jouer un rôle beaucoup plus important dans le cadre d'un programme de soutien financier de 3 milliards de dollars sur 46 mois signé en décembre.

La première revue par le FMI de la facilité élargie de crédit, initialement prévue aux alentours du mois de mars, n'a pas encore eu lieu, en partie à cause de la lenteur des progrès de l'Égypte en matière de vente d'actifs.

Depuis lors, un certain nombre de ventes à des investisseurs étrangers ont été annoncées en principe, mais peu ont été réalisées.

L'Égypte a désespérément besoin de devises étrangères après que la pandémie de grippe aviaire et la crise ukrainienne ont révélé les vulnérabilités de son économie. Le gouvernement est confronté à un calendrier de remboursement de plus en plus serré après avoir quadruplé sa dette extérieure au cours des huit dernières années en raison d'une frénésie d'emprunts.

Le prix de l'action d'Eastern a augmenté d'environ 11,7 % pour atteindre 20,40 livres égyptiennes (0,64 $) depuis l'annonce des offres étrangères le 22 août. (Reportage de Momen Saeed Atallah, rédaction d'Adam Makary, Hatem Maher et Patrick Werr, édition de Ros Russell)