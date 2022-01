Yémen-Un raid de la coalition saoudienne contre Sanaa fait 14 morts-témoins

(Précisions)

ADEN, 18 janvier (Reuters) - Des frappes aériennes de la coalition sous commandement saoudien intervenant militairement au Yémen contre les Houthis ont fait 14 morts dans la capitale Sanaa, contrôlée par le mouvement chiite, ont déclaré mardi à Reuters des habitants.

Cette offensive de la coalition saoudienne fait suite à une attaque revendiquée par les Houthis lundi contre l'aéroport d'Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, dans laquelle trois personnes ont trouvé la mort. La coalition a dit avoir aussi intercepté lundi huit drones lancés vers l'Arabie saoudite.

D'après une source médicale et des habitants, une frappe aérienne a atteint le domicile d'un responsable militaire du mouvement Houthi, qui a été tué, de même que son épouse, son fils, d'autres membres de sa famille et d'autres personnes non identifiées.

La coalition saoudienne avait auparavant indiqué qu'elle lançait des raids contre diverses cibles et camps des Houthis à Sanaa, dans le nord du Yémen, ville contrôlée par le mouvement chiite soutenu par l'Iran.

Il semble s'agir du bombardement le plus meurtrier à Sanaa depuis 2019, date à laquelle les Emirats arabes unis se sont largement désengagés du conflit, tout en continuant à armer et entraîner des forces hostiles aux Houthis.

Un membre de l'administration Houthi a déclaré sur Twitter que les frappes de la coalition dans la capitale et aux alentours avaient fait au total une vingtaine de morts.

La télévision officielle des Houthis a rapporté dans un premier temps que 12 personnes, dont des femmes et des enfants, avaient été tués par une offensive aérienne de la coalition. Onze personnes ont été blessées et cinq maisons détruites, a indiqué par ailleurs Al Massirah. (Reportage Alaa Swilam et Mohammed Ghobari; version française Jean Terzian et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)