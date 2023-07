L'Egypte risque d'alimenter son inflation record et d'accroître la pression sur la livre égyptienne si elle ne ralentit pas l'expansion de la masse monétaire qui, selon les banquiers et les analystes, a été utilisée pour combler des déficits budgétaires croissants.

Les chiffres de la banque centrale montrent que la masse monétaire "M1", qui comprend la monnaie nationale en circulation et les dépôts à vue en livres égyptiennes, a bondi de 31,9 % au cours de l'année qui s'est achevée fin mai 2023, après avoir augmenté de 23,1 % au cours de l'année fiscale qui s'est achevée fin juin 2022 et de 15,7 % au cours de l'année fiscale 2020/21.

La forte accélération de la croissance de la masse monétaire est intervenue au cours de trois années où les faiblesses économiques sous-jacentes de l'Égypte ont été mises en évidence par une série de chocs, notamment la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine.

Ses finances ont été mises à mal par une pénurie persistante de devises étrangères et une dette croissante, dont 20 milliards de dollars doivent être refinancés ou remboursés au cours des 12 prochains mois.

Entre-temps, les dépenses ont explosé, car l'État a poursuivi d'ambitieux projets d'infrastructure, notamment de nouvelles villes et un vaste réseau routier, tout en cherchant à maintenir certaines subventions afin de soutenir la baisse du niveau de vie.

Le ministère des finances prévoit un déficit budgétaire de 824,4 milliards de livres égyptiennes (26,7 milliards de dollars) pour l'exercice 2023/24 qui a commencé le 1er juillet, contre 723 milliards de livres en 2022/23 et 486,5 milliards en 2021/22.

Les données du ministère montrent également qu'il s'attend à ce que les dépenses totales atteignent 2,07 trillions de livres cette année, contre 1,81 trillion de livres en 2022/23.

Selon les analystes, la création rapide de nouvelles livres pour financer une quantité de biens et de services qui augmente plus lentement fait grimper l'inflation et affaiblit davantage la monnaie.

"Étant donné l'accès limité au financement extérieur et un secteur bancaire déjà fortement exposé à la dette publique, l'incapacité à maîtriser le déficit budgétaire pourrait conduire à une monétisation accrue du déficit et exacerber les problèmes d'inflation et de change de l'Égypte", a déclaré Patrick Curran de Tellimer.

La banque centrale et le ministère des finances n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'INFLATION GRIMPE EN FLÈCHE

Le taux d'inflation global de l'Égypte s'est accéléré pour atteindre 35,7 % en juin, dépassant le précédent record historique atteint en 2017, contre 30,6 % en avril, tandis que l'inflation de base a bondi à un niveau record de 41 %.

Plus tôt cette semaine, JPMorgan a relevé ses prévisions pour le nouvel exercice budgétaire, qui se termine en juin 2024, à 22,7 % contre 21,3 % "en raison de la persistance de la pression (inflation) et des risques de change excessifs". L'inflation de base devrait atteindre 23,5 % en moyenne.

Le taux de change officiel de la livre égyptienne a chuté de moitié par rapport au dollar depuis mars 2022 et davantage sur le marché noir. Le marché des changes à terme prévoit que la livre tombera à 40 pour un dollar au cours de l'année prochaine, contre environ 30 actuellement.

Le déficit budgétaire de l'Égypte résulte en grande partie de l'augmentation des intérêts sur les emprunts nationaux et étrangers qui se sont multipliés au cours des huit dernières années.

La facture des intérêts s'est alourdie après que la Réserve fédérale américaine a commencé à relever ses taux au début de 2022 et que les investisseurs se sont détournés de la dette des marchés émergents.

Le ministère des finances prévoit que les paiements d'intérêts intérieurs et extérieurs absorberont 52,3 % des recettes au cours de l'exercice 2023/24.

Un prêt de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international, confirmé en décembre, sera déboursé sur 46 mois, bien que le premier examen du programme ait été retardé en raison de l'incertitude liée à la promesse de l'Égypte de passer à un taux de change flexible et de lever des fonds par la vente d'actifs de l'État.

EMPRUNTS D'ÉTAT

Les banquiers et les analystes affirment que l'un des principaux moyens utilisés par la banque centrale pour augmenter la masse monétaire est de prêter directement au gouvernement, notamment en achetant des obligations d'État.

Cela se voit dans les "créances nettes sur le gouvernement" de la banque centrale, qui ont bondi à 1,48 trillion de livres égyptiennes à la fin mai 2023, contre 1,06 trillion de livres à la fin juin 2022, selon les données de la banque centrale.

La facture des taux d'intérêt locaux pourrait encore augmenter après une hausse de 1 000 points de base du taux au jour le jour de la banque centrale depuis mars 2022. Le taux d'intérêt sur les bons du Trésor à un an a grimpé à 24,07 % lors de la dernière vente aux enchères le 6 juillet, contre 14,09 % un an plus tôt.

Au cours des cinq derniers mois, Moody's, Standard & Poor's et Fitch ont toutes dégradé la dette souveraine égyptienne. En mai, Moody's a placé l'Égypte sous surveillance en vue d'un nouvel abaissement possible, citant la lenteur des progrès en matière de vente d'actifs.

Un abaissement de la note par Moody's ferait passer l'Égypte de B3, ou "spéculative", à au moins Caa, ou "en mauvaise posture et sujette à un risque de crédit élevé". Moody's indique que de telles révisions prennent normalement 90 jours.

(1 $ = 30,8500 livres égyptiennes)