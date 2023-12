L'Égypte organise une élection présidentielle du 10 au 12 décembre, au cours de laquelle Abdel Fattah al-Sisi devrait s'assurer un troisième mandat dans un contexte de crise économique qui a vu la livre égyptienne s'effondrer, les devises étrangères se tarir et l'inflation grimper en flèche.

QUELLES SONT LES CAUSES DES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES DE L'ÉGYPTE ?

Certaines causes remontent à plusieurs décennies, comme l'échec du développement industriel dû à une mauvaise planification et à une lourde bureaucratie, et des politiques d'exportation qui ont créé un déficit commercial persistant.

Une monnaie surévaluée, des droits de propriété et des institutions faibles, ainsi qu'un État et une armée autoritaires ont découragé l'investissement et la concurrence.

La frénésie d'emprunts sous Sisi a laissé l'Égypte avec une lourde dette extérieure. Les créanciers étrangers se sont détournés de la dette égyptienne, poussant le gouvernement du Caire à financer son déficit croissant en empruntant à l'intérieur du pays, alors même que les taux d'intérêt augmentent, creusant ainsi des déficits encore plus importants.

Cette situation et l'augmentation de la masse monétaire ont entraîné une dépréciation de la monnaie et une hausse de l'inflation.

Le gouvernement a cherché à maîtriser son déficit en augmentant le prix des biens et services subventionnés, mais l'inflation a grignoté une grande partie des gains.

Les investissements étrangers en dehors du secteur du pétrole et du gaz ont été dérisoires. En 2022-23, les envois de fonds ont chuté de 30 % pour atteindre 22 milliards de dollars, les travailleurs à l'étranger ayant renoncé à des transferts au taux de change officiel surévalué.

L'augmentation des droits de transit du canal de Suez et des recettes touristiques joue un rôle crucial, bien que la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza voisine menace de ralentir la croissance du tourisme.

M. Sisi attribue souvent les difficultés économiques de l'Égypte aux troubles qui ont suivi le soulèvement populaire de 2011 ainsi qu'à la croissance démographique rapide - la Banque mondiale estime que la croissance démographique annuelle sera de 1,7 % en 2021. Les autorités ont également pointé du doigt les chocs extérieurs, notamment la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine.

À QUEL POINT LA SITUATION S'EST-ELLE DÉTÉRIORÉE ?

L'économie a connu une croissance régulière, mais à un rythme ralenti. Elle a progressé de 3,9 % en rythme annuel au dernier trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, contre 6,7 % au cours de l'exercice 2021-22, selon la banque centrale. L'augmentation de la population a freiné la croissance et de nombreux Égyptiens affirment que leur niveau de vie s'est érodé.

Une grave pénurie de dollars a freiné les importations et provoqué une accumulation de marchandises dans les ports en raison des restrictions imposées aux lettres de crédit, ce qui a eu un effet d'entraînement sur l'industrie locale. Les prix de nombreux aliments de base ont augmenté beaucoup plus rapidement que l'inflation globale, qui s'est accélérée pour atteindre un taux record de 38 % en septembre.

La livre a perdu la moitié de sa valeur par rapport au dollar depuis mars 2022. Malgré les dévaluations répétées, un dollar vaut environ 49 livres égyptiennes sur le marché noir, alors que le taux officiel est de 31 livres.

Le calendrier de remboursement de la dette extérieure est onéreux. Au moins 42,26 milliards de dollars sont dus pour la seule année 2024, dont 4,89 milliards de dollars au Fonds monétaire international (FMI).

La hausse des taux d'intérêt et l'affaiblissement de la monnaie ont augmenté le coût du service de la dette. Les paiements d'intérêts ont absorbé plus de 45 % de l'ensemble des recettes au cours de l'année qui s'est achevée fin juin, selon les données du ministère des finances.

Les données officielles classaient environ 30 % de la population dans la catégorie des pauvres avant l'attaque du COVID-19, et les analystes estiment que ce chiffre a augmenté depuis lors. On estime que 60 % des 104 millions d'Égyptiens vivent en dessous ou à proximité du seuil de pauvreté.

Le chômage est tombé à un peu plus de 7 %, mais la participation au marché du travail a également chuté régulièrement au cours de la décennie qui s'achève en 2020. Certaines parties du système d'enseignement public sont en train de s'effondrer. De nombreux diplômés qui en ont la possibilité vont chercher du travail à l'étranger.

COMMENT L'ARGENT A-T-IL ÉTÉ DÉPENSÉ ?

Outre les dépenses courantes, l'Égypte a beaucoup investi dans les infrastructures sous la présidence de Sisi. Il s'agit notamment de logements, d'un certain nombre de nouvelles villes et de la construction rapide de routes. Le mégaprojet le plus important est une nouvelle capitale de 58 milliards de dollars dans le désert à l'est du Caire.

Les importations d'armes de l'Égypte ont également augmenté au cours de la dernière décennie, faisant de ce pays le troisième importateur mondial, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

Les autorités affirment avoir augmenté les dépenses consacrées aux programmes sociaux destinés aux pauvres, notamment un programme de distribution d'argent qui couvre quelque cinq millions de familles, bien que les critiques affirment que l'aide sociale est insuffisante pour protéger les niveaux de vie.

SUR QUEL SOUTIEN L'EGYPTE PEUT-ELLE COMPTER ?

Les pays occidentaux et les États du Golfe considèrent généralement l'Égypte de Sisi comme un pilier de la sécurité dans une région instable.

Le Caire a reçu des milliards de dépôts et d'investissements de la part des alliés du Golfe, notamment l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, après le choc provoqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Mais les États arabes du Golfe ont durci les conditions d'injection d'argent frais, recherchant de plus en plus des investissements rentables. Bien qu'ils aient exprimé leur solidarité avec l'Égypte depuis l'éclatement de la crise de Gaza, aucune nouvelle aide n'a été annoncée.

Le FMI est en pourparlers avec l'Égypte en vue d'étendre un programme de soutien financier de 3 milliards de dollars sur quatre ans, signé en décembre 2022. Il avait interrompu ses versements après que l'Égypte eut manqué à ses engagements d'adopter un taux de change flexible et de réduire le rôle de l'État et de l'armée dans l'économie.