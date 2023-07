Le président Joe Biden est dans une impasse politique alors qu'il élabore une réponse américaine au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui fait passer la première partie d'une réforme judiciaire qui sème la discorde.

Bien que Washington soit depuis longtemps le principal allié d'Israël et son plus grand fournisseur d'armes, M. Biden semble n'avoir que peu d'options valables.

Les appels directs, et parfois ciblés, de M. Biden et de ses principaux collaborateurs n'ont pas réussi à dissuader M. Netanyahou et sa coalition religieuse-nationaliste de faire adopter par le parlement, lundi, de nouvelles restrictions à la Cour suprême israélienne, que les critiques aux États-Unis et les manifestations de rue en Israël ont qualifiées d'antidémocratiques.

Dans une déclaration laconique, la Maison Blanche a qualifié le vote de la Knesset de "malheureux" et a appelé à la recherche d'un large consensus. Mais elle n'a pas laissé entendre que le gouvernement de M. Netanyahou pourrait être confronté à des conséquences pratiques, ce qui montre les limites de la capacité de M. Biden à freiner le dirigeant de droite en place depuis longtemps.

M. Biden, qui a professé son amour pour Israël pendant la majeure partie de sa carrière politique, est confronté au défi de faire pression sur M. Netanyahou pour qu'il évite d'affaiblir davantage le système judiciaire tout en empêchant les relations américano-israéliennes de dérailler.

"M. Biden ne veut pas d'une lutte ouverte avec les dirigeants israéliens. C'est trop coûteux politiquement", a déclaré Aaron David Miller, ancien négociateur pour le Proche-Orient sous les administrations démocrate et républicaine. "Il est donc confronté à un difficile exercice d'équilibre.

LA CANDIDATURE À LA RÉÉLECTION EN 2024 SE PROFILE À L'HORIZON

L'élection présidentielle de 2024 pèse lourdement sur M. Biden. Lui et ses collègues démocrates se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se permettre de donner aux républicains des munitions pour les dépeindre comme anti-israéliens, ce qui pourrait lui nuire auprès des électeurs indépendants et lui aliéner certains donateurs juifs.

Les législateurs républicains et les candidats à l'élection présidentielle ont rapidement accusé M. Biden de s'immiscer dans les affaires intérieures d'Israël. Ils s'adressent en partie à un grand nombre de chrétiens évangéliques, l'un des groupes d'électeurs les plus importants d'Israël aux États-Unis.

"Cette préoccupation des démocrates, qui remonte littéralement à des décennies, d'essayer de microgérer ce qui se passe dans la politique intérieure d'Israël est une erreur", a déclaré l'ancien vice-président Mike Pence, un candidat républicain à la présidence, sur le "Hugh Hewitt Show" avant le vote de lundi.

Dans le même temps, les divisions sur Israël s'accentuent au sein du parti démocrate de M. Biden. Une poignée de législateurs démocrates ont boycotté la semaine dernière un discours prononcé devant le Congrès par le président israélien, Isaac Herzog, dont le rôle est essentiellement cérémoniel, au sujet du traitement réservé par son pays aux Palestiniens.

L'une des principales raisons de l'influence limitée de M. Biden est qu'il a exclu toute réponse qui réduirait l'aide militaire annuelle des États-Unis à Israël, qui s'élève à plusieurs milliards de dollars, ont indiqué des responsables américains.

M. Biden est également paralysé par les propres besoins de Washington en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne le maintien de l'avantage militaire d'Israël face à l'Iran. La menace de certains réservistes militaires israéliens opposés à la réforme judiciaire de ne pas se présenter à leur poste a attiré l'attention de Washington, car elle soulève des questions sur l'état de préparation militaire futur d'Israël.

Mais M. Biden peut encore disposer de quelques points de pression moins importants.

L'un d'entre eux est le travail de l'administration sur la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, ce que Netanyahou a cherché à faire sans grand succès.

"M. Biden sera-t-il moins engagé (dans cet effort) ? Nous ne le savons pas", a déclaré David Makovsky du Washington Institute et ancien conseiller principal des États-Unis pour les négociations israélo-palestiniennes sous l'administration Obama.

En outre, l'administration Biden a annoncé la semaine dernière qu'elle ouvrait une période d'examen pour décider d'accorder ou non aux Israéliens le privilège convoité de voyager sans visa aux États-Unis, une décision qui pourrait être compliquée par des tensions diplomatiques.

DES POURPARLERS TENDUS

M. Biden, dont les relations avec M. Netanyahou sont plus froides que celles de l'ancien président Donald Trump, a lancé une attaque peu subtile au dirigeant israélien la semaine dernière en accueillant M. Herzog, un politicien modéré, dans le bureau ovale.

Les collaborateurs de M. Netanyahou ont fait pression toute l'année pour obtenir une rencontre, mais la Maison Blanche a refusé en raison des inquiétudes suscitées par le plan judiciaire de M. Netanyahou et la construction de colonies juives en Cisjordanie occupée, ont indiqué des responsables américains.

Lors d'un appel téléphonique avant d'accueillir M. Herzog, M. Biden a finalement invité M. Netanyahu à une visite officielle dans le courant de l'année. Mais les responsables américains n'ont pas encore fixé de date ni confirmé les déclarations israéliennes selon lesquelles les deux hommes se rencontreraient à la Maison Blanche en septembre.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que M. Biden, qui connaît M. Netanyahu depuis des décennies, peut être particulièrement direct avec lui en privé. M. Biden a profité de leur dernier appel pour faire à nouveau pression sur M. Netanyahu afin qu'il ralentisse la réforme du système judiciaire, mais cela n'a pas permis d'éviter le vote de lundi.

M. Biden n'a jamais caché qu'il craignait que la coalition de M. Netanyahou, la plus à droite de l'histoire d'Israël, ne mette en péril l'indépendance du système judiciaire.

M. Netanyahou, qui est jugé pour des accusations de corruption qu'il nie, insiste sur le fait que les changements judiciaires sont nécessaires pour assurer l'équilibre entre les différentes branches du gouvernement.

Pour compliquer encore les choses, Tom Nides a quitté son poste d'ambassadeur en Israël la semaine dernière, laissant les États-Unis sans leur diplomate le plus haut placé sur le terrain.

On s'attend à ce que M. Biden agisse avec prudence, en attendant de voir si M. Netanyahou tient sa promesse de rechercher un accord avec l'opposition sur d'autres changements judiciaires d'ici la fin du mois de novembre.

Ce que M. Biden évitera probablement, c'est le genre de réponse qui pourrait rendre ses relations avec M. Netanyahu aussi antagonistes que celles entre le premier ministre et le président de l'époque, Barack Obama.

M. Biden, en tant que vice-président de M. Obama, a été le témoin direct des relations tendues entre ce dernier et M. Netanyahou au sujet de l'accord international sur le nucléaire conclu en 2015 par M. Obama avec l'Iran et du mécontentement des États-Unis face à l'expansion des colonies israéliennes sur les terres occupées que les Palestiniens souhaitent voir dotées d'un État.

"M. Biden n'est pas Barack Obama", a déclaré M. Miller, aujourd'hui analyste à la Fondation Carnegie pour la paix internationale à Washington. "Il était aux premières loges pour voir ce qui se passe lorsque le président américain décide de s'attaquer à Israël.