Analyse - Le numéro d'équilibriste de Netanyahu est devenu plus difficile après les violences post-sommet.

Les espoirs d'un effet apaisant de la réunion organisée par la Jordanie dans le port d'Aqaba, sur la mer Rouge, et à laquelle ont participé de hauts responsables israéliens et palestiniens de la sécurité, se sont évanouis davantage lorsque le Premier ministre Benjamin Netanyahu a désavoué toute notion d'arrêt de la construction de colonies.

"L'accord d'Aqaba est né mort", titrait le plus grand quotidien palestinien, Al-Quds, après que des images diffusées sur les médias sociaux aient montré de jeunes colons priant tout en observant des incendies dans le village palestinien voisin de Hawara, quelques heures seulement après que deux frères d'une colonie voisine y aient été abattus dans leur voiture.

Lundi, une autre attaque par balle présumée palestinienne en Cisjordanie a blessé grièvement une personne, selon les services d'urgence.

Les événements ont jeté le doute sur la capacité de Netanyahu à marcher sur une corde raide diplomatique entre Washington - qui pousse à un compromis durable - et son propre cabinet qui comprend des colons purs et durs exigeant des mesures sévères contre les attaques palestiniennes.

Il y a moins d'un mois, le secrétaire d'État américain Antony Blinken était à Jérusalem pour réaffirmer le soutien des États-Unis à une solution à deux États : l'indépendance pour les Palestiniens à Jérusalem-Est, à Gaza et en Cisjordanie, qui, selon eux, serait incompatible avec les colonies israéliennes.

Si Netanyahou laisse maintenant la violence échapper à tout contrôle, ce serait une autre source de friction, encore plus grande, avec la Maison Blanche, a déclaré Amotz Asa-El, chargé de recherche à l'institut de recherche Shalom Hartman.

"Si quelque chose comme ce qui s'est passé la nuit dernière reprend et donne à Washington des raisons de soupçonner que Netanyahou est impuissant à gérer la situation, ils lui parleront très clairement", a déclaré Asa-El, ajoutant que la Maison Blanche a déjà fait pression sur des dirigeants israéliens auparavant.

"Il est maintenant dans son intérêt de montrer qu'il met un frein à ce type de violence des colons".

Le porte-parole du département d'État américain a condamné à la fois le meurtre de deux Israéliens et le déchaînement des colons, au cours duquel un Palestinien a été tué et plus de 100 blessés. Le porte-parole a souligné "l'impératif de désescalader immédiatement les tensions en paroles et en actes".

Mais peu après qu'un communiqué conjoint du département d'État américain ait déclaré qu'Israël s'était engagé à ne plus approuver de nouvelles unités de colonisation pendant quatre mois, M. Netanyahu a déclaré que la construction de colonies se poursuivrait comme prévu.

"Il n'y a pas et il n'y aura pas de gel", a-t-il tweeté dans un clin d'œil apparent à ses partenaires de la ligne dure.

LES PARTIS PRO-COLONISATION

Les Palestiniens, alarmés depuis les élections israéliennes du 1er novembre, lorsque Netanyahou a commencé à construire son gouvernement de coalition avec les partis ultranationalistes pro-colons, le Pouvoir juif et le Sionisme religieux, se tournent vers Washington pour les contenir.

"L'administration américaine, qui encourage ce gouvernement, doit mettre fin à tous ces crimes", a déclaré le porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas.

Itamar Ben-Gvir, le ministre de la sécurité nationale qui dirige le Pouvoir juif, a tenu une réunion spéciale de faction dans un avant-poste de colons promis à l'expulsion parce qu'il a été construit sans permis gouvernemental.

"Les terroristes doivent être écrasés et il est temps de revenir aux assassinats ciblés et d'éliminer les dirigeants des organisations terroristes incitatrices", a déclaré Ben-Gvir, tout en appelant les Israéliens à ne pas "prendre la loi entre leurs mains".

L'analyste politique palestinien George Giacaman a prédit davantage de violence. "La principale bataille sera contre les colons", a-t-il déclaré.

Pour être efficaces, les accords d'Aqaba devront faire l'objet d'un suivi, a déclaré Daniel Shapiro, ancien envoyé américain en Israël et désormais chargé de mission au groupe de réflexion Atlantic Council. Les événements de dimanche, a-t-il dit, montrent qu'il y a "un risque que le rythme de la détérioration dépasse les efforts diplomatiques pour l'inverser".

Cependant, la marge de manœuvre de Netanyahou semble se rétrécir - Ben-Gvir émet déjà des menaces politiques, tandis que le leader du sionisme religieux et ministre des Finances Bezalel Smotrich a consolidé la semaine dernière ses pouvoirs civils en Cisjordanie.

À tel point qu'alors que la nouvelle coalition de Netanyahou n'a que huit semaines d'existence, les commentateurs politiques israéliens se demandent déjà si le vétéran de la politique peut tenir le coup.

"On peut voir le sommet d'Aqaba comme une parabole : les Américains annoncent qu'Israël a promis de geler la construction de colonies, ce que Netanyahu dément ensuite. À ces moments précis, les ministres du Pouvoir juif et du Sionisme religieux attaquent le sommet et déclarent qu'il n'est pas contraignant", écrit Moran Azulay, du site d'information israélien Ynet.

"A la veille des élections, Netanyahou réfléchissait à l'héritage qu'il aura lorsqu'il sera réélu Premier ministre. Pour l'instant, il semble que ce soit le chaos et la désintégration."