Le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rend en Arabie saoudite mardi dans le cadre d'une mission visant à décrocher la relation de Washington avec Riyad après des années de désaccords de plus en plus profonds sur des questions allant de l'Iran et de la sécurité régionale aux prix du pétrole.

M. Blinken devrait rencontrer de hauts responsables saoudiens et peut-être le dirigeant de facto du royaume, le prince héritier Mohammed bin Salman, également connu sous le nom de MbS, pendant son temps à Riyad, la capitale, et dans la ville côtière de Jeddah, dans ce qui sera la deuxième visite récente de haut niveau de Washington. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, s'est rendu en Arabie saoudite le 7 mai.

La visite du plus haut diplomate américain, du 6 au 8 juin, dans le premier exportateur mondial de pétrole intervient quelques jours après que Riyad s'est engagé à réduire davantage sa production de pétrole, une décision susceptible d'accroître les tensions dans les relations américano-saoudiennes déjà mises à mal par le bilan du royaume en matière de droits de l'homme et par les différends concernant la politique iranienne de l'Amérique.

Le voyage a pour but de regagner l'influence de Riyad sur les prix du pétrole, de repousser l'influence de la Chine et de la Russie dans la région et de nourrir l'espoir d'une éventuelle normalisation des relations israélo-saoudiennes.

S'exprimant lundi devant le groupe de pression pro-israélien American Israel Public Affairs Committee, M. Blinken a déclaré que Washington avait "un réel intérêt de sécurité nationale" à plaider en faveur de la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie saoudite, mais il a averti que cela ne se produirait pas rapidement.

Selon Richard Goldberg, conseiller principal du groupe de réflexion Foundation for Defense of Democracies (FDD), basé à Washington, l'élément le plus important de la visite de M. Blinken sera probablement de décourager le rapprochement entre l'Arabie saoudite et la Chine.

"M. Blinken devrait expliquer pourquoi les intérêts chinois ne sont pas alignés sur ceux de l'Arabie saoudite et pourquoi des relations plus étroites d'un point de vue stratégique empêchent des relations plus étroites avec Washington", a déclaré M. Goldberg.

INTERDICTION DE VOYAGER

Les liens entre les États-Unis et l'Arabie saoudite ont connu un début difficile en 2019 lorsque le président Joe Biden a déclaré pendant sa campagne qu'il traiterait Riyad comme "le paria qu'ils sont" s'il était élu, et peu après avoir pris ses fonctions en 2021, a publié une évaluation du renseignement américain selon laquelle le prince héritier Mohammed avait approuvé l'opération visant à capturer ou à tuer le journaliste Jamal Khashoggi en 2018.

La visite de Joe Biden dans le royaume en juillet 2022 n'a guère apaisé les tensions et, de plus en plus, Riyad a cherché à réaffirmer son influence régionale, tout en étant de moins en moins intéressé par un alignement sur les priorités des États-Unis dans la région.

L'exemple le plus récent est celui de la chaleureuse accolade de MbS au président syrien Bachar el-Assad lors d'un sommet de la Ligue arabe en mai, qui a vu les États arabes réadmettre la Syrie après une décennie de suspension, une décision que Washington a déclaré ne pas soutenir ni encourager.

Le royaume a investi des centaines de milliards de dollars dans la transformation et l'ouverture de son économie afin de réduire sa dépendance à l'égard du pétrole brut. Ces réformes se sont accompagnées d'une série d'arrestations de détracteurs de M. MbS, ainsi que d'hommes d'affaires, de religieux et de militants des droits de l'homme.

Des citoyens et des résidents américains dont des membres de la famille sont détenus en Arabie saoudite ont demandé à M. Blinken, dans une lettre envoyée mardi, de faire pression sur les autorités saoudiennes pour obtenir la libération immédiate de leurs proches. La liste comprend le religieux Salman al-Odah, les enfants de l'ancien chef des services d'espionnage Saad al-Jabri, le défenseur des droits de l'homme Mohammed al-Qahtani et le travailleur humanitaire Abdulrahman al-Sadhan.

Le royaume a libéré des citoyens américains détenus dans ses prisons, mais certains d'entre eux sont toujours soumis à une interdiction de voyager.

Les responsables américains qui ont informé les journalistes de ce voyage la semaine dernière ont déclaré qu'il y avait une "conversation en cours concernant la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales" avec l'Arabie saoudite, mais ils ont refusé de dire si M. Blinken chercherait à obtenir des garanties de la part des Saoudiens sur cette question.