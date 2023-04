Après une nuit de tension, des milliers de personnes prient au Mur occidental de Jérusalem

De petits groupes de visiteurs juifs, sous haute surveillance policière, ont traversé l'enceinte de la mosquée, connue dans le judaïsme sous le nom de Mont du Temple, alors que des milliers de fidèles se rassemblaient pour la "bénédiction sacerdotale" spéciale de la Pâque au Mur occidental, situé en contrebas.

L'enceinte d'Al-Aqsa, sacrée pour les musulmans et les juifs, est au centre d'une crise sécuritaire déclenchée la semaine dernière lorsque la police israélienne a fait irruption dans la mosquée pour déloger ce qu'elle a déclaré être des jeunes barricadés à l'intérieur, armés de pierres et de feux d'artifice.

Les images du raid, montrant des policiers frappant des fidèles, ont déclenché une réaction furieuse dans le monde arabe, provoquant des tirs de roquettes sur Israël par des factions palestiniennes, qui ont été accueillis par des frappes israéliennes sur des sites à Gaza et dans le sud du Liban.

Dans la nuit de dimanche à lundi, au moins six roquettes ont été lancées depuis la Syrie vers le plateau du Golan, tenu par Israël, et des avions israéliens ont frappé des cibles militaires syriennes en réponse à ces tirs. Aucune victime n'a été signalée de part et d'autre.

À Al-Aqsa, la prière spéciale de Tarawih Ramadan s'est achevée dans le calme samedi soir, malgré les craintes d'une nouvelle flambée de violence.

Vendredi, deux sœurs israéliennes originaires d'une colonie de Cisjordanie occupée ont été tuées lorsque leur voiture a essuyé des tirs de Palestiniens présumés. Quelques heures plus tard, un touriste italien a été tué lorsqu'une voiture conduite par un homme originaire d'une ville arabe d'Israël a percuté un groupe dans un parc riverain de Tel-Aviv.

Les funérailles des deux sœurs, qui avaient la double nationalité israélienne et britannique, devraient avoir lieu plus tard dans la journée de dimanche.

Après une année d'escalade de la violence israélo-palestinienne, les tensions sont particulièrement vives au moment où le ramadan et la Pâque coïncident, l'accent étant mis sur l'enceinte d'Al-Aqsa, dans la vieille ville fortifiée de Jérusalem. Les affrontements entre la police et les fidèles ont contribué à déclencher une guerre de 10 jours entre Israël et la bande de Gaza en 2021.

Comme les années précédentes, le gouvernement devrait interdire l'accès à l'enceinte aux non-musulmans pendant les 10 derniers jours du ramadan, qui devrait se terminer le 20 ou le 21 avril.

Le ministre de la Sécurité d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a demandé à ce que cette interdiction ne soit pas imposée cette année.