JERUSALEM, 1er mai (Reuters) - Les Etats-Unis devraient inviter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche pour une visite officielle, a déclaré lundi le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy.

"Je m'attends à ce que la Maison Blanche invite le Premier ministre à une réunion, en particulier à l'occasion du 75e anniversaire", a déclaré Kevin McCarthy lors d'une conférence de presse à Jérusalem, faisant référence au 75e anniversaire de l'indépendance d'Israël, célébré cette année.

Benjamin Netanyahu et sa coalition d'extrême droite sont entrés au gouvernement après une large victoire aux élections de novembre. La plupart des dirigeants israéliens précédents ont rencontré le président américain à ce stade de leur mandat, selon une étude de Reuters portant sur les visites officielles effectuées depuis la fin des années 1970.

Le président Joe Biden avait demandé en mars au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'abandonner son projet de réforme de la justice, qui vise à conférer au gouvernement un poids plus important dans le choix des juges et à limiter les capacités de la Cour suprême à annuler des lois votées par le Parlement.

Le projet de loi a plongé Israël dans une crise nationale, marquée par des manifestations massives.

Au cours des derniers mois, Joe Biden et les principaux membres de son équipe ont également exprimé leur inquiétude face aux projets israéliens d'expansion des colonies en Cisjordanie et aux violences entre Israéliens et Palestiniens.

"Les dirigeants israéliens ont une longue tradition de visite à Washington. Le président (Joe) Biden et le Premier ministre (Benjamin) Netanyahu se connaissent depuis très longtemps. Je m'attends à ce que le Premier ministre vienne à un moment donné", a déclaré lundi à la presse John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche chargé de la sécurité nationale.

Kevin McCarthy a par ailleurs déclaré dans une interview accordée dimanche au journal Israel Hayom qu'il se chargerait d'inviter Benjamin Netanyahu à Washington en tant que président de la Chambre des représentants si Joe Biden ne le faisait pas de son côté.

"C'est un ami très cher, en tant que Premier ministre d'un pays avec lequel nous avons les liens les plus étroits", a déclaré Kevin McCarthy, cité par Israel Hayom.

Kevin McCarthy a également précisé lundi que le président israélien, dont le rôle est essentiellement cérémoniel, se rendrait très bientôt à la Maison Blanche.

"Je sais que le président (Isaac) Herzog viendra bientôt pour une session conjointe", a déclaré Kevin McCarthy. (Reportage Emily Rose, avec la contribution de Katharine Jackson et Steve Holland ; Version française Kate Entringer)

par Emily Rose