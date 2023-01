Blinken rencontre Sissi en Egypte avant d'aller en Israël

LE CAIRE, 30 janvier (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a été reçu lundi par le président égyptien Abdel Fattah al Sissi avant une visite périlleuse en Israël et dans les territoires occupés en pleine flambée de violences israélo-palestiniennes.

Le conflit entre Israël et les Palestiniens, dans lequel l'Egypte fait souvent oeuvre de médiatrice, devait figurer au menu des échanges du chef de la diplomatie américaine avec le président égyptien et son homologue Sameh Choukry, de même que la situation au Soudan et en Libye.

Antony Blinken est attendu plus tard dans la journée à Jérusalem, où il va s'entretenir avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, dont le nouveau gouvernement, le plus à droite de l'histoire du pays, suscite l'inquiétude en Israël comme à l'étranger.

Il se rendra par la suite à Ramallah pour un entretien avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. (Reportage de Simon Lewis, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)