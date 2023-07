Des milliers d'Israéliens opposés à la réforme judiciaire envisagée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu ont manifesté samedi à Jérusalem, alors que la pression monte sur son gouvernement de droite pour qu'il abandonne un projet de loi qui réduirait les pouvoirs de la Cour suprême.

La coalition religieuse-nationaliste de M. Netanyahu affirme que le projet de loi, sur lequel le parlement doit se prononcer d'ici lundi, est nécessaire pour équilibrer les pouvoirs, car la Cour est devenue trop interventionniste.

Ses détracteurs affirment qu'elle joue un rôle crucial dans la protection des droits civils, dans un pays qui n'a pas de constitution et dont le parlement monocaméral est dominé par le gouvernement.

Portant des drapeaux israéliens bleus et blancs, une colonne de manifestants de plusieurs kilomètres de long a remonté l'autoroute principale menant à Jérusalem sous un soleil d'été brûlant, au son des tambours battants et des chants et acclamations antigouvernementaux.

Les manifestants marchent depuis des jours, campent pendant la nuit et sont souvent accueillis par des habitants qui leur offrent de la nourriture et des boissons.

Ils prévoient de se rassembler devant le parlement avant le débat de dimanche et le vote ultérieur sur le projet de loi, qui limiterait les pouvoirs de la Cour suprême d'annuler ce qu'elle considère comme des décisions gouvernementales ou ministérielles "déraisonnables".

Shikma Bressler, chef de file de la manifestation, interrogée sur le fait de savoir si les manifestants parviendraient à empêcher le vote, a répondu qu'elle ne le savait pas.

"Mais le vote n'est pas la dernière étape", a-t-elle déclaré à Reuters. "C'est pourquoi nous essayons de renforcer les forces (...) dans ce pays pour choisir le bien du mal, pour choisir la lumière de l'obscurité".

Selon ses partisans, le projet de loi est conçu pour faciliter une gouvernance efficace, les tribunaux conservant un contrôle judiciaire important. Les opposants affirment que ce changement est adopté à la hâte par le parlement et qu'il ouvrira la porte à la corruption et aux abus de pouvoir.

Les sondages montrent que les Israéliens sont très inquiets, car les changements prévus ont fait chuter l'économie et inquiété leur principal allié, Washington, qui a exhorté M. Netanyahu - qui est en procès pour des accusations de corruption qu'il nie - à rechercher un consensus sur les réformes judiciaires.

La crise a même semé des divisions au sein de l'armée, longtemps considérée comme un creuset apolitique pour une société fracturée, avec des préoccupations concernant l'état de préparation à la guerre exprimées de part et d'autre du débat.