La candidature d'Israël à l'adhésion au programme américain d'exemption de visa (VWP) dépend d'un test d'un mois qui doit débuter jeudi, au cours duquel les autorités israéliennes offriront un passage sans entrave aux citoyens américains d'origine palestinienne résidant en Cisjordanie, selon des sources diplomatiques.

Israël cherche depuis longtemps à accéder au VWP, ce qui signifierait que ses citoyens n'auraient pas besoin d'obtenir un visa avant de se rendre aux États-Unis. Mais les progrès ont été entravés par les restrictions imposées à l'entrée en Israël des Américains d'origine palestinienne originaires de la Cisjordanie occupée par Israël.

Bien qu'il n'ait pas été annoncé à l'avance, des sources diplomatiques israéliennes et américaines ont déclaré que le procès commencerait jeudi. S'il se déroule sans encombre, les citoyens israéliens pourront bénéficier du VWP à partir du mois d'octobre.

Une délégation du Département d'Etat américain et du Département de la sécurité intérieure doit observer les opérations pendant l'essai, avec des visites à l'aéroport Ben Gurion près de Tel Aviv et aux points de passage entre la Cisjordanie et Israël, ont déclaré les sources, ajoutant que les conclusions seront soumises avant la date limite du 30 septembre.

Huit sources ont parlé à Reuters du procès sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible de la question. Deux d'entre elles ont déclaré que le procès durerait un mois.

Interrogé sur les projets de visite d'une délégation américaine, un porte-parole de l'ambassade des États-Unis a déclaré : "Ces détails n'ont pas encore été précisés : "Ces détails n'ont pas encore été arrêtés".

Le porte-parole a renvoyé les questions au ministère de l'Intérieur d'Israël, qui les a lui-même renvoyées au Conseil de sécurité nationale du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui s'est refusé à tout commentaire.

Le ministre israélien des affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré le mois dernier que l'essai, qu'il a qualifié de programme "pilote", était prévu pour la mi-juillet. Il n'a pas donné plus de détails.

Dans le cadre de cet essai, les sources ont indiqué que les Américains d'origine palestinienne de Cisjordanie pourraient prendre l'avion à l'aéroport Ben Gurion. Jusqu'à présent, ils devaient généralement passer par la Jordanie voisine, traverser la Cisjordanie par voie terrestre et faire face à des restrictions s'ils voulaient ensuite entrer en Israël.

Ils pourront également commencer à utiliser les nouveaux formulaires israéliens en ligne pour demander l'entrée en Israël aux points de passage en Cisjordanie en tant que touristes américains, ont déclaré les sources.

Les liens entre les États-Unis et Israël, l'un des plus proches alliés de Washington, ont été mis à rude épreuve en raison de la politique menée par le gouvernement de droite dure de M. Netanyahu à l'égard des Palestiniens et de son projet de réforme du système judiciaire, que ses détracteurs considèrent comme antidémocratique.

La question du VWP a été soulevée lorsque M. Biden a reçu le président israélien Isaac Herzog à la Maison Blanche mardi, a déclaré une source informée de la réunion. "Ils ont fait le point sur les progrès accomplis et l'on s'attendait à ce que le processus soit bientôt achevé", a déclaré cette source, qui a refusé d'être identifiée par son nom ou sa nationalité.

Les responsables américains estiment que le procès se concentrera également sur la question de savoir si les Américains d'origine palestinienne ou d'autres Américains d'origine arabe sont soumis à un interrogatoire sélectif de la part du personnel de sécurité israélien.

Une source a déclaré que si Israël interdisait l'entrée à toute personne considérée comme une menace pour la sécurité, il n'avait pas l'intention de restreindre l'entrée aux "BDS-ers" américains, en référence aux appels pro-palestiniens au boycott, au désinvestissement et aux sanctions à l'encontre d'Israël.

L'Arab American Institute Foundation estime que le nombre d'Américains d'origine palestinienne se situe entre 122 500 et 220 000. Un fonctionnaire américain a estimé que, sur ce nombre, entre 45 000 et 60 000 étaient des résidents de Cisjordanie.

Un fonctionnaire israélien a donné des chiffres inférieurs, affirmant que sur les 70 000 à 90 000 Américains d'origine palestinienne dans le monde, environ 15 000 à 20 000 étaient des résidents de Cisjordanie.