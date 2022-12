Israël-Le gouvernement Netanyahu a été investi par le Parlement

par Dan Williams

JÉRUSALEM, 29 décembre (Reuters) -

La Knesset a accordé jeudi par 63 voix sur 120 sa confiance au gouvernement de Benjamin Netanyahu, qui renoue avec les fonctions de Premier ministre à la tête de l'équipe la plus "droitière" de l'histoire d'Israël.

Chef du gouvernement de 1996 à 1999, puis de 2009 à 2021, Benjamin Netanyahu, 73 ans, "Bibi" pour ses partisans, continue d'avoir maille à partir avec la justice de son pays pour des affaires de corruption. Il proteste de son innocence.

Son parti, le Likoud, a remporté le 1er novembre les élections législatives avec l'appui de l'extrême droite et des partis ultra-orthodoxes.

Au nombre de ses alliés, "Sionisme religieux" d'Itamar Ben Gvir, ancien membre du mouvement Kach, qui milite notamment pour l'annexion de la Cisjordanie par Israël, et hérite du portefeuille de la Sécurité intérieure, ainsi que Otzma Yehudit ("Force juive").

Une autre figure du nationalisme israélien, Bezalel Smotrich, sera chargé des Finances et de la gestion des colonies israéliennes dans les territoires occupés.

Benjamin Netanyahu a assuré les députés que son objectif prioritaire était de "mettre fin au conflit israélo-palestinien". Il a également marqué sa volonté de mettre un terme au programme nucléaire iranien et de renforcer les capacités militaires de l'Etat hébreu.

"Faible! Faible!", ont scandé ses opposants, la coalition gouvernementale finalement investie étant le fruit de concessions difficilement négociées avec ses alliés les plus extrémistes.

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a dénoncé un gouvernement sous le sceau de "l'extrémisme et de l'apartheid". (Reportage Dan Williams avec Ali Sawafta à Ramallah et Maayan Lubell à Jérusalem; version française Camille Raynaud et Sophie Louet)