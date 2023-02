Israël et le Soudan annoncent un accord de normalisation des relations

L'annonce est intervenue après que le ministère soudanais des Affaires étrangères a déclaré qu'il avait été convenu, lors d'une visite du ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen, "d'avancer vers la normalisation des relations entre les deux pays".

Après des générations de non-reconnaissance, le Soudan s'est engagé à prendre des mesures pour établir des liens diplomatiques avec Israël dans le cadre d'un accord de 2020 négocié par l'administration du président américain de l'époque, Donald Trump, parallèlement aux accords de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc, connus sous le nom d'"accords d'Abraham".

La visite de Cohen à Khartoum était la première d'un officiel israélien reconnue par les autorités soudanaises, bien qu'il y ait eu une série d'échanges d'officiels ces dernières années.

"Au cours de la visite, qui s'est déroulée avec le consentement des États-Unis, les parties ont finalisé le texte de l'accord", indique un communiqué du ministère israélien des Affaires étrangères.

"La cérémonie de signature devrait avoir lieu après le transfert du pouvoir au Soudan à un gouvernement civil qui sera établi dans le cadre du processus de transition en cours dans le pays", a-t-il ajouté.

"Nous sommes définitivement impatients de signer l'accord et ensuite d'avoir des représentants diplomatiques à la fois en Israël et au Soudan, nous ne sommes pas encore arrivés à cette partie où nous décidons de l'ambassade ici et là", a déclaré à Reuters Lior Haiat, porte-parole du ministère des affaires étrangères qui a participé à la délégation.

Cohen et le chef du Conseil souverain du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, ont discuté de l'approfondissement de la coopération en matière de sécurité et de questions militaires ainsi que dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de la santé, de l'eau et de l'éducation, a déclaré le bureau de Burhan.

L'armée soudanaise, qui est à la tête du pays depuis un coup d'État en octobre 2021 mais qui affirme avoir l'intention de céder le pouvoir à un gouvernement civil, est considérée comme ayant mené le mouvement vers l'établissement de relations avec Israël.

Les groupes civils se sont montrés plus réticents et ont précédemment déclaré que tout accord devait être ratifié par un parlement de transition qui n'a pas encore été formé.

En janvier 2021, le Soudan a déclaré que son ministre de la Justice de l'époque, Nasredeen Abdulbari, avait signé les accords d'Abraham lors d'une visite du secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin.

En tant que ministre du renseignement cette même année, Cohen a effectué une visite inédite au Soudan.

Après son retour en Israël, jeudi, Cohen a déclaré que

Les Israéliens se sont longtemps souvenus de Khartoum comme de la ville où la Ligue arabe a proclamé en 1967 sa résolution des "Trois Non" sur Israël - pas de reconnaissance, pas de paix et pas de négociations.

"Nous construisons (maintenant) une nouvelle réalité avec les Soudanais, dans laquelle les 'Trois Non' deviendront les 'Trois Oui'", a-t-il déclaré, "oui aux négociations entre Israël et le Soudan, oui à la reconnaissance d'Israël et oui à la paix entre les États et entre les peuples."