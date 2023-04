Israël interdit aux non-musulmans de se rendre à Al Aqsa pendant le ramadan

JERUSALEM (Reuters) - Israël a interdit mardi aux visiteurs juifs et touristes d'accéder à la mosquée Al Aqsa, située à Jérusalem-Est, d'ici la fin du mois du ramadan, sacré pour les musulmans, tandis que l'armée israélienne a déclaré avoir abattu deux Palestiniens armés en Cisjordanie, illustrant les tensions persistantes.

La décision du gouvernement israélien concernant Al Aqsa intervient après que des interventions de la police israélienne pour déloger des centaines de pèlerins de la mosquée la semaine dernière ont provoqué des tirs des roquettes contre l'Etat hébreu depuis Gaza, le Liban et la Syrie. L'armée israélienne a répondu par des frappes aériennes.

Dans un communiqué diffusé par ses services, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré avoir décidé, après une réunion sur la sécurité, de suspendre les visites de la mosquée Al Aqsa pour les non-musulmans d'ici la fin du ramadan, attendue autour du 20 avril.

Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par les Palestiniens à propos de cette décision, déjà prise par Israël par le passé.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, l'ultranationaliste Itamar Ben-Gvir, a dénoncé cette mesure. "Quand le terrorisme nous frappe, nous devons répondre avec une grande force, et non pas céder à ses caprices", a-t-il dit dans un communiqué.

Dans un contexte d'escalade des tensions entre Israéliens et Palestiniens depuis un an, cette période du ramadan était d'autant plus redoutée qu'elle coïncidait cette année avec la Pâque juive.

En marge de l'annonce de Benjamin Netanyahu, l'armée israélienne a déclaré que deux Palestiniens armés circulant à bord d'un véhicule ont ouvert le feu contre un poste militaire à proximité d'une colonie juive située non loin de Naplouse en Cisjordanie. Des soldats ont répliqué par des tirs et tué les assaillants, a-t-elle précisé. Le ministère palestinien de la Santé a confirmé les deux décès.

