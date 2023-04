Israël renforce ses troupes après les violences aux frontières du Liban et de Gaza

Toutefois, alors que d'importantes salves de roquettes ont été tirées sur le nord et le sud d'Israël au cours de la journée écoulée et que l'armée israélienne a répliqué par des frappes au Liban et à Gaza, aucun blessé grave n'a été signalé et aucune des deux parties n'a semblé désireuse d'élargir le conflit.

"Personne ne souhaite une escalade en ce moment", a déclaré aux journalistes un porte-parole de l'armée israélienne. "À ce stade, je pense que l'on répondra au calme par le calme, au moins dans les heures à venir.

Tout dépend des prières du vendredi à Al-Aqsa, dans la vieille ville fortifiée de Jérusalem, qui attire de grandes foules et a été un point d'ignition pendant le mois sacré du Ramadan.

Hormis quelques incidents mineurs dus à des jets de pierres, la police a déclaré que l'enceinte était jusqu'à présent calme.

En début de semaine, la police israélienne a affronté des fidèles palestiniens, arrêtant et évacuant des centaines de personnes de l'enceinte, dans le cadre de ce qu'elle a appelé un raid visant à expulser des agitateurs retranchés dans la mosquée, ce qui a suscité des condamnations dans le monde arabe.

Les tirs de roquettes qui ont suivi jeudi ont été les plus importants en provenance du Liban depuis la guerre de 2006. Ils ont interrompu la fête juive de la Pâque et ont poussé les habitants à se réfugier dans des abris. Dans le sud, les pompiers ont éteint un incendie et la police a déblayé les débris d'une roquette tirée depuis Gaza qui a touché une maison.

Toutefois, avant midi vendredi, l'armée israélienne a déclaré que les habitants proches de la frontière de Gaza n'avaient plus besoin de se tenir à proximité des abris anti-bombes.

Le contre-amiral Daniel Hagari, principal porte-parole militaire, a déclaré que des forces d'infanterie et d'artillerie supplémentaires avaient été envoyées aux commandements du nord et du sud pour aider à se défendre contre les "scénarios possibles".

À Gaza, les rues étaient en grande partie vides, à l'exception de quelques taxis et véhicules d'urgence. Dans le quartier de Tufah, à Gaza, des responsables palestiniens ont déclaré qu'une frappe aérienne israélienne avait touché un champ, et que des maisons voisines ainsi qu'un hôpital pour enfants avaient été endommagés.

Le chauffeur de taxi Ali Mohammad, 29 ans, a déclaré qu'il espérait que les combats étaient terminés. "Qui veut la guerre ? Personne, mais nous ne pouvons pas non plus supporter ces agressions brutales contre les fidèles d'Al-Aqsa", a-t-il déclaré.